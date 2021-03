Viktor Gernot und Simone Kopmajer zu Gast bei „Vera“

Am 5. März in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. März 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem mit Entertainer Viktor Gernot und der international erfolgreichen Jazz-Sängerin Simone Kopmajer. In einer neuen Ausgabe von „Vera“ performen die beiden gemeinsam den Klassiker „Baby it’s cold outside“ und präsentieren sich auch gleich durch ihre charmante Darbietung als „neues Traumpaar der Bühne“.

Außerdem: Der 17-jährige Lukas Lindner, der gemeinsam mit seiner Mutter zu Vera Russwurm kommt, erzählt in mutiger Offenheit über seinen Leidensdruck, der viele Jahre andauerte. Erst mit 15 Jahren hat „sie“ – das damalige Mädchen – den Mut gefunden, sich ihrer Mutter zu öffnen. Und der Steirer Manfred Marbler öffnet für Vera die Tür zu seinem selbstgebauten Cockpit einer Boing 737-800 im Keller seines Hauses. Ein Cockpit, das alles kann – außer abheben. Der Realitätsgrad der Konstruktion liegt bei 99 Prozent: Schubregler, Enteisungsschalter, Landeklappen, Autopilot – alles da. Drei Beamer garantieren eine Umsicht von 180 Grad und verändern sich gemäß den Bewegungen des Fliegers. Um einen winzigen Anteil seiner bisherigen Kosten hereinzubekommen, bietet er Piloten die Möglichkeit zu Simulationsflügen und flugbegeisterten Amateuren den Kick des Pilotierens.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at