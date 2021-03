Vana: Bewegung im EU-weiten Kampf gegen den Gender Pay Gap

Kommissionsvorschlag für EU-Richtlinie zur Lohntransparenz hat Potenzial

Wien/Brüssel (OTS) - Die Europäische Kommission hat heute (Donnerstag, 4. März) einen Richtlinienvorschlag zur Lohntransparenz vorgelegt. Ziel des Vorschlags ist es, Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen. Der Richtlinienvorschlag verpflichtet Arbeitgeber*innen mit mehr als 250 Beschäftigten, anonymisiert die Jahresverdienste ihrer Mitarbeiter*innen nach Geschlechtern aufgegliedert offenzulegen. Bewerber*innen sollen vor Stellenantritt einen Einblick in die Gehaltsstatistiken erhalten können und auf juristischen Beistand zählen, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erkämpfen. Auch rückwirkend sollen Arbeitnehmer*innen bei Ungleichbehandlung Ausgleichszahlungen einfordern können. Die Grünen/EFA fordern seit langem europäische Maßnahmen zur Bekämpfung des Gender Pay Gaps. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Vorschlag für die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit angekündigt.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Delegation im Europäischen Parlament und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter, kommentiert: “Der Kommissionsvorschlag ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Lohnungleichheit in Europa. Nun gilt es, die Schlupflöcher im Kommissionsvorschlag zu stopfen und Lohntransparenz unabhängig von Betriebsgröße europaweit durchzusetzen. Wir Grüne im Europaparlament wollen mit der EU-Richtlinie die Verhandlungsposition von Arbeitnehmer*innen in Gehaltsverhandlungen verbessern und den Gender Pay Gap schließen. Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag mit einem Jahr Verspätung vorgelegt. Jetzt braucht es mehr Verbindlichkeit und Nachdruck in der europäischen Gleichstellungspolitik, damit die Richtlinie zur Lohntransparenz verbessert und rasch in Kraft treten kann.”

