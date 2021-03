Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 5.3.: „Süßes Geschäft“

Wien (OTS) - „Süßes Geschäft“ lautet der Titel des von Ursula Theiretzbacher gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ über den Wiener Traditionsbetrieb Manner, der heuer 130 Jahre alt wird - am Freitag, den 5. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Die 1890 gegründete Josef Manner & Comp. AG ist als Spezialist für Waffeln, Dragees und Schaumwaren die Nummer eins am österreichischen Schnittenmarkt. Die Mannerschnitten werden als klassisches Souvenir aus Wien in mehr als 50 Länder weltweit exportiert. Ob beim Radfahren, Wandern oder Schifahren - das rosa Packerl ist als veganer Energiespender gerne dabei. Die Kombination aus Tradition und Regionalität macht sich bezahlt - die Süßwarenfirma führt das Ranking der Top 20 der authentischen Marken Österreichs an. Die Covid-Krise brachte aber auch Manner Umsatzeinbrüche, die Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Seit Anfang der Woche hat Manner mit Andreas Kutil einen neuen CEO.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at