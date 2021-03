BIOFELDTAGE 2021: Neuer Termin am 06. und 07. August 2021

Um die sichere Abhaltung der BIOFELDTAGE 2021 gewährleisten zu können, wurde mit 06. und 07. August 2021 ein neues Datum mit Planungssicherheit für alle Beteiligten festgelegt.

Seehof Donnerskirchen (OTS) - Aufgrund der derzeitigen Einschätzung des internationalen Impffortschrittes und der aktuellen weltweiten Entwicklungen im Zusammenhang mit behördlichen COVID-19 Maßnahmen haben die Organisationspartner PANNATURA, FiBL Österreich (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), BIO AUSTRIA, Landwirtschaftskammer Österreich und die Universität für Bodenkultur Wien gemeinsam die Entscheidung getroffen die BIOFELDTAGE 2021 am 06. und 07. August 2021 - und damit etwas später als geplant - stattfinden zu lassen.

Die Vorfreude ist bereits riesig und mit etwas Verspätung ist es bald soweit: In rund fünf Monaten gehen die zweiten österreichischen BIOFELDTAGE in die nächste Runde. Die über 170 Bio-Sortenversuche auf den Schauparzellen sind vielfach bereits angelegt, sie wachsen und gedeihen. In Kürze startet der Frühjahrsanbau, um ein umfassendes Bild bei den BIOFELDTAGEN 2021 bieten zu können. Der Ablauf mit über 150 unterschiedlichen Programmpunkten erhält gerade den finalen Schliff und kann bereits in Kürze präsentiert werden. Nunmehr gilt es aber zunächst den Termin- und Organisationsplan für die über 150 geplanten Aussteller sowie alle Mitwirkenden auf den neuen Augusttermin anzupassen. Die Gesundheit von Besuchern, Ausstellern und Mitwirkenden steht dabei im Vordergrund. Die letzten Monate wurden intensiv dazu genutzt, um entsprechende Präventionskonzepte zu erarbeiten und das 70 ha umfassende Areal speziell auf diese Anforderungen zu adaptieren. Wertvolle Erkenntnisse lieferten dabei im vergangenen Jahr trotz Pandemie bereits erfolgreich abgewickelte Großveranstaltungen, wie beispielsweise der „Hofmarkt und das Familienfest“ mit über 4.400 Besuchern am Seehof Donnerskirchen.

„Unser Anliegen ist Planungssicherheit und eine zeitnahe positive Perspektive, diese ist nun mit den Biofeldtagen 2021 am 06. und 07. August 2021 sichergestellt. Nach einem Jahr Pandemie freuen sich alle – wenn auch mit Abstand – auf reale Begegnungen. Das Motto lautet „live“ statt nur mehr „virtuell“. Dank des riesigen Areals von über 700.000 m² und der Erfahrungen der letzten Monate sind wir überzeugt, einen sicheren Aufenthalt und Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten im August ermöglichen zu können“ so Matthias Grün, Geschäftsführer PANNATURA.

Fachlich bietet der neue Termin im August zudem viele Reize, so werden etwa die Herbstkulturen bereits deutlich weiter in der Entwicklung sein. Dieser Schwerpunkt wird daher gezielt vertiefend in das Programm aufgenommen. Anna Lampret, Projektleiterin der BIOFELDTAGE zum neuen Termin: „Wir haben auf der Planung von 2020 aufgebaut und werden nun alle Möglichkeiten des neuen Termins nutzen. Gerade unser Schwerpunkt „Trockengebiet“, aber auch das neue Thema „Herbstkulturen“ werden davon profitieren und die BIOFELDTAGE damit noch attraktiver machen.“

Gemeinsam blicken die Organisationspartner positiv in den Sommer. „Wir freuen uns schon jetzt auf 06. und 07. August 2021“, so der allgemeine Tenor der fünf Organisationspartner. Eine Anmeldung als Aussteller für die BIOFELDTAGE 2021 ist ab sofort möglich, die neuen Anmeldeformulare sind bereits online zum Download bereitgestellt.

Weitere Informationen unter www.biofeldtage.at

