„Salatschalter“ bei „Was gibt es Neues?“ am 5. März in ORF 1

Mit Resetarits, Straßer, Schreiner, Sarsam und Gernot

Wien (OTS) - Mit dem „Tag der gesunden Ernährung“ schreckt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 5. März 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 sein Rateteam ein bisschen. Aber Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Omar Sarsam und Viktor Gernot sind nicht um witzige Antworten verlegen, wenn es um Begriffe wie den „Salatschalter“ geht. Die Promis von morgen sind diesmal Marecek und Musner, ein Comedy-Duo, das nicht nur nach dem „Haltungsecho“ fragt, sondern dieses in der Auflösung auch gleich darstellt.

