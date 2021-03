Wölbitsch/Sittler ad Causa Commerzialbank: Offene Fragen rund um Aufsichtsbehörde MA50

ÖVP-Anfrage soll Rolle und Hintergründe klären - Tausende Bewohner des sozialen Wohnbaus besorgt

Wien (OTS) - In der Causa Commerzialbank wurden Medienberichten zufolge bei Wiener sozialen Wohnbauträgern Millionen in den Sand gesetzt. Wie es so weit kam, ist völlig unverständlich. Insbesondere rund um die zuständige Aufsichtsbehörde der gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen stellen sich viele offene Fragen. „Wir wollen Aufklärung, wie es bei den gemeinnützigen Wiener Wohnbauträgern zu diesen hohen Verlusten kommen konnte. Unternehmen wie die Sozialbau AG haben eine soziale Verantwortung, daher müssen auch deren Veranlagungen entsprechend sorgsam ausgewählt werden. Wir fragen uns, welche Rolle hat die MA50 als zuständige Behörde gespielt und wie ist es um die Besetzung bestellt“, so Klubobmann Markus Wölbitsch, der eine Anfrage der neuen Volkspartei dazu eingebracht hat.

Bereits 2019 zeigte ein Rechnungshofbericht die personellen Ressourcen der MA50 auf. Dem Bericht zufolge standen der Abteilung die geringsten personellen Ressourcen zur Verfügung. „Wir wollen von der Stadt Wien wissen, wie der Personalstand aktuell aussieht.“ Neben dieser Frage werden u.a. auch die genauen Aufgabengebiete erfragt sowie die Rolle der MA50 in der Causa Commerzialbank.

„Rund 70 Millionen Euro dürfte der Schaden der Wiener sozialen Wohnbauträger bei der Causa Commerzialbank betragen. Wie kann es möglich sein, dass, wie medial kolportiert, fast die Hälfte der Gelder bei nur einer Bank liegen? Tausende Bewohnerinnen und Bewohner des sozialen Wohnbaus in Wien sind betroffen und besorgt, wie sich diese Pleite auf ihre Miete auswirken wird“, so Wohnbausprecher Peter Sittler und abschließend: „Wir verlangen volle Aufklärung, Bürgermeister Ludwig ist hier gefordert!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien