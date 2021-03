W24 zeigt ein wöchentliches Fitnessformat für Kinder: „Bewegung macht Spaß“

Synergien bestmöglich nutzen: W24 strahlt ab dem 5. März wöchentlich den Youtube-Erfolg „Bewegung macht Spaß“ aus.

Wien (OTS) - Nach dem „Lernplanet“ mit Werner Gruber, zeigt W24 ein weiteres Format für Kinder. Sportlehrer Stefan Cerny und Grafiker Daniel Schwingenschlögl haben zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns einen Sport-Youtubekanal speziell für Kinder auf die Beine gestellt. Die beiden Youtuber haben mittlerweile eine große Fangemeinde im deutschsprachigen Raum erreicht. Ihre motivierenden und einfachen Sport-Übungen werden bis zu 30.000 Mal abgerufen. Aufgrund des großen Erfolgs werden die Fitnessvideos nun wöchentlich auf W24 gezeigt.

W24-Chefredakteur Hannes Huss: „Die Digitalisierung hat vor allem die Jugend in ihren Bann gezogen. Umso wichtiger ist es, Distance Learning und langes Sitzen vor dem Computer oder am Handy mit einfachen und witzigen Sportübungen aufzulockern. Auch Erwachsene können davon profitieren. Da die Sendung in der W24 Mediathek und auf w24.at abrufbar ist, kann jede Familie für sich selbst entscheiden wann die Videos in den Tagesablauf hineinpassen.“

Schwingenschlögl und Cerny freuen sich über den Erfolg: „W24 ist ein wichtiger und starker Sender, der Wien und das gesamte Geschehen der Hauptstadt abbildet. Wir freuen uns sehr, dass W24 unsere Sportfolgen nun auch im TV zeigt.“

„Bewegung macht Spaß“: Ab 5. März, immer freitags um 15:15 Uhr auf W24 und w24.at. Alle Folgen sind nach Erstausstrahlung auch online auf w24.at abrufbar und werden auf den W24-Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) in voller Länge gezeigt.

Über W24 – „Ich bin dabei!“

24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Mit mehr als 1,3 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 64.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.at zu sehen. W24 ist auch im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien. Die WH Medien GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

