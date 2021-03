„3 Am Runden Tisch“ zu Gesundheit, Privilegien, Profit – Was bringt die Corona-Impfung?

Am 5. März um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Viele Menschen in Österreich warten derzeit auf die Corona-Impfung, nur knapp drei Prozent der Bevölkerung haben sie bereits bekommen. Ein spezieller Impfpass könnte künftig all jenen, die geimpft sind, mehr Freiheiten bringen. Ist das gerecht, solange nicht jeder Mensch, der möchte, geimpft werden kann? Warum sind immer noch nicht alle über 80-Jährigen geimpft?

Haben die Pharma-Riesen bei der Entwicklung und Verteilung der Impfstoffe das Wohl aller im Sinn oder liefern die Konzerne am schnellsten dorthin, wo am meisten bezahlt wird? Schon jetzt sprechen Expertinnen und Experten davon, dass wir alle zumindest einmal pro Jahr eine neue Impfung brauchen werden, um laufend vor dem Virus geschützt zu sein. Ist die Selbstlosigkeit der Pharmaindustrie nur Marketing auf dem Weg zum großen Profit? Und wozu könnten die Pläne einzelner Unternehmen führen, auf eigene Faust Impfstoff nach Österreich zu holen?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 5. März 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki:

Robin Rumler

Geschäftsführer Pfizer Österreich

und

Sigrid Pilz

Wiener Patientenanwältin

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at