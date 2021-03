ÖÄK-Mayer: Genauer Impffahrplan zu begrüßen

Die Immunisierung der Bevölkerung trägt einen wichtigen Teil dazu bei, die Spitäler zu entlasten, betont ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer.

Wien (OTS) - „Es freut uns, dass nun endlich ein konkreter Zeithorizont genannt wurde, bis wann die gesamte impfwillige Bevölkerung in Österreich immunisiert sein wird“, reagiert Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte, erfreut auf die jüngste Äußerung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Dieser hatte im ZiB-2-Interview betont, dass die Durchimpfung in Österreich rascher als in Deutschland zu schaffen sei und dass „wir im Laufe des Sommers durch sein werden“.

Die Immunisierung der Bevölkerung ist ein wichtiger Bestandteil für die anhaltende Entlastung des Spitalspersonals. „Es ist absolut zu begrüßen, dass nun in aller Deutlichkeit ein konkreter Termin mit Mitte des Sommers genannt wurde“, betont Mayer: „Gerade für Spitalsärzte ist es motivierend, wenn ihre Arbeit, die sie nun seit bald einem Jahr unter erschwerten Bedingungen in der gewohnt hohen Qualität erbringen, konsequent von der Bundesregierung unterstützt wird.“ (sni)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sascha Bunda

Öffentlichkeitsarbeit

+ 43 1 514 06-3341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at