„moving_audio“: Ausschreibung des ersten Ö1-Feature-Podcastpreises

Wien (OTS) - Im Rahmen der „Ö1 Talentebörse“ schreibt die Ö1-Featureredaktion erstmals einen Feature-Podcastpreis aus:

„moving_audio“ wendet sich an Journalist/innen mit Basiserfahrung in den Bereichen Radio oder Podcast und ermöglicht ihnen, eine dokumentarische Podcast-Serie mit durchgehender Handlung zu entwickeln und zu verwirklichen. Die Ausschreibung im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/movingaudio.

Mit „moving_audio“ ermöglicht die Ö1-Feature-Redaktion Journalist/innen, eine dokumentarische Podcast-Serie zu verwirklichen. Bewerben können sich diese mit dem Konzept zu einer dokumentarischen Serie (maximal sechs Folgen à 20 Minuten) mit durchgehender Handlung. Gesucht sind Geschichten, die noch nie zu hören waren - investigativ, aufwühlend, von politischer und sozialer Relevanz oder einfach nur schön. Die Serie wird als Podcast und online abrufbar sein sowie in der Ö1-Sendereihe „Hörbilder“ ausgestrahlt und mit 7.000,- Euro honoriert.

Der Ö1-Feature-Podcastpreis 2021 „moving_audio“ wendet sich an Journalist/innen mit Basiserfahrung in den Bereichen Radio oder Podcast sowie mit Freude am Storytelling. Bewerben können sich sowohl Einzelpersonen als auch Teams (maximal drei Personen). Die schriftlichen Einreichunterlagen sind zu senden an hoerbilder @ orf.at und inkludieren einen kurzen Lebenslauf, nach Möglichkeit mit Links zu größeren Audioarbeiten, und ein Exposé (max. 3.000 Zeichen) für eine dokumentarische Podcast-Serie mit durchgehender Erzählung. Das Exposé sollte auch mögliche Interviewpartner/innen und Schauplätze enthalten und die Serie sollte in Österreich recherchiert werden können. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021 (einlangend), der/die Gewinner/innen werden bis Mitte Juni 2021 bekanntgegeben. Die Auswahl erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/movingaudio.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at