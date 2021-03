Moderatorin Tanja Bülter: "Ich möchte noch viel mit meinen Kids erleben!" (FOTO)

Hamburg (ots) - RTL-Moderatorin Tanja Bülter, 49, will sich von ihrer Brustkrebserkrankung, die Ende 2020 diagnostiziert wurde, nicht unterkriegen lassen. "Ich stecke noch mitten in der Behandlung, das ist ein Auf und Ab", sagt sie im GALA-Interview (Heft 10/2021, ab heute im Handel). "Und ich bin überwältigt und gerührt von all den Nachrichten, die mir so viel Mut zusprechen. Ich bin optimistisch, dass ich zusammen mit meinen Lieben und entsprechender Unterstützung der Ärzte den Krebs bezwingen werde." Ganz wichtig sind für sie ihr Sohn und ihre Tochter, 13 und acht Jahre alt. Tanja Bülter: "Meine Kids geben mir natürlich auch Kraft. Ich möchte noch viel mit ihnen erleben!"

