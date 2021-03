EANS-Stimmrechte: Lenzing AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Überblick

1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung:

* Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Impax Asset Management Group plc

Sitz: London

Staat: United Kingdom

4. Namen der Aktionäre:

Impax Environmental Markets plc

Global Resource Optimization Fund LP

BNP Paribas SMaRT Food

Environment Agency Pension Fund

Monaco Terra Munda Fund

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund

Portico Benefit Services Fund

BNP Paribas Climate Impact

5. Datum der Schwellenberührung: 01.03.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 3,92 % | 0,00 % | 3,92 % | 26 550 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,02 % | 0,00 % | 4,02 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000644505|_______________|______1_041_050|_______________|_________3,92_%| |_Subsumme_A_|___________1_041_050___________|____________3,92_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

____________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|___________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | |Impax Asset| | | | | | 1 |Management | | | | | |_________|Group_plc__|____________|_____________|_____________|_____________| | |Impax Asset| | | | | | 2 |Management | 1 | 2,77 %| | 2,77 %| |_________|Limited____|____________|_____________|_____________|_____________| | |Impax Asset| | | | | | 3 |Management | 1 | 1,15 %| | 1,15 %| | |(AIFM) | | | | | |_________|Limited____|____________|_____________|_____________|_____________| |_________|___________|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: N.B. Impax Asset Management Group plc is the parent entity of Impax Asset Management Limited and Impax Asset Management (AIFM) Limited and does not control any of the shares. Impax Asset Management Limited and Impax Asset Management (AIFM) Limited are investment managers with delegated voting rights on behalf of managed portfolios. In reference to section 8 above, the percentages detailed and underlying shares are managed by Impax Asset Management Limited and Impax Asset Management (AIFM) Limited on behalf of underlying clients whereby the client has delegated the exercise of the voting power to the referenced investment managers.

Erhalt der Beteiligungsmeldung am 03.03.2021

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Lenzing AG

A-4860 Lenzing

Telefon: +43 7672-701-0

FAX: +43 7672-96301

Email: office @ lenzing.com

WWW: http://www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: WBI, ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch