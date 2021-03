Ameisen und ihre Parasiten bieten Einblicke in die Mechanismen von Entwicklung und Evolution

Wien, Klosterneuburg (OTS) - Parasiten können Form, Farbe und Größe ihrer Wirte verändern – zumindest bei Ameisen. Alice Laciny vom Konrad Lorenz Institut Klosterneuburg (KLI) hat den ersten Review-Artikel verfasst, der die bizarren Auswirkungen von Würmern, Pilzen und Viren auf das Aussehen von Ameisen zusammenfasst.

Nicht nur Menschen können unter Infektionen leiden – auch Ameisen beherbergen oft eine Vielzahl von Parasiten. Infizieren diese eine Ameisen schon als Larve oder Puppe, sind sie mitunter störend für empfindliche Entwicklungsprozesse. So führt ein Befall mit dem südamerikanischen Fadenwurm Myrmeconema neotropicum dazu, dass der Hinterleib seiner Wirtsameise einer roten Beere ähnelt. Auch Ameisen, die vom Bandwurm Anomotaenia brevis befallen sind, wechseln ihre Farbe – und sogar gesunde Koloniemitglieder ändern ihr Verhalten. Von mikroskopisch kleinen Einzellern bis hin zu fingerlangen Fadenwürmern greifen Organismen in die Entwicklung von Ameisen ein. Manche von ihnen führen zur Entstehung solch bizarrer Körperformen, dass die Tiere selbst von Profis nicht mehr zu identifizieren sind. Doch wie machen Parasiten das?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst einen Überblick über den Stand der Wissenschaft verschaffen. Für ihren kürzlich in BMC EvoDevo erschienen Artikel begab sich Laciny auf eine Expedition in die Literatur vom 18. Jahrhundert bis heute, um alle Fragmente unseres Wissens über Ameisen und ihre Parasiten zusammenzutragen. „ Es war faszinierend, welche komplexen Zusammenhänge von Parasiten, Entwicklung und Evolution bereits im frühen 20. Jahrhundert erkannt wurden. Leider waren diese Arbeiten einem internationalen Publikum bisher nicht zugänglich “, so die Autorin.

Die Forscherin hofft, verschiedene biologische Disziplinen zu mehr Forschung zu inspirieren: „ Es gibt zahleiche Fallstudien über parasitenbedingte Veränderungen an Ameisen, doch in den wenigsten Fällen ist bekannt, welche Entwicklungsvorgänge daran beteiligt sind. Es gibt noch viele offene Fragen, die es sowohl im Labor als auch im Freiland zu beantworten gilt. Sicher ist: Parasiten haben viel mehr Einfluss auf Entwicklung und Evolution als wir glauben. “



