Expertenzugang bei durchblicker: Martin Spona übernimmt Leitung von Consumer Finance

Erfahrener Fintech-Spezialist baut durchblicker-Finanzsektor für Konsumentinnen und Konsumenten weiter aus.

Wien (OTS) - Wien, am 04. März 2021 – Martin Spona ist neuer Leiter „Consumer Finance“ bei durchblicker, Österreichs größtem Tarifvergleichsportal. Mit dem ehemaligen CEO des Online-Kreditvergleichsportals Lendo hat durchblicker erneut einen Top-Experten seines Faches in die eigenen Reihen geholt, welcher ab sofort für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Finanzsparte von durchblicker verantwortlich zeichnet. Aktuell bietet durchblicker Tarifrechner und digitale Servicetools im Segment der traditionellen Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Dieses Angebot soll für Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig weiter ausgebaut werden.

Reinhold Baudisch, Gründer und Geschäftsführer von durchblicker über den Neuzugang: „Mit Martin Spona haben wir nicht nur einen Fintech-Spezialisten der ersten Stunde, sondern auch eine erfahrene Führungskraft an Bord geholt. Mit seinem Knowhow in der Entwicklung und im Marktlaunch digitaler Finanzlösungen werden wir Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig noch umfassendere Tarifvergleichsmöglichkeiten im Segment ‚Finanzieren und Sparen‘ bieten. Und damit auch in diesem komplexen Marktumfeld für noch mehr Angebotstransparenz sorgen.“

20 Jahre Erfahrung im IT- und Bankensektor

Bei seinen künftigen Aufgaben als Leiter Consumer Finance bei durchblicker kann Martin Spona auf seine 20-jährige Erfahrung im IT- und Bankensegment aufbauen, währenddessen er auch maßgeblich an der Entwicklung einiger digitaler Fintech-Innovationen im Consumer Segment beteiligt war. So zeichnete er beispielsweise bei der Erste Group als Head of Group Digital Sales für die Entwicklung der österreichischen e-banking Plattform „George“ und dessen Transformation zu einer multinationalen Vertriebsplattform in Osteuropa mitverantwortlich. Zuletzt war Spona CEO des Online-Kreditvergleichsportals Lendo Austria.

„Mein Ziel ist es, den Online-Vergleich von Kredit- und Bankkonditionen noch transparenter und simpler zu gestalten, und die Online-Beratung über die durchblicker-Expertinnen und Experten noch auszubauen. Es gibt viele spannende Themen in der Pipeline und ich freue mich darauf, diese auf den Markt zu bringen“, so Spona.

„Geld, Banken & Versicherung“: durchblicker als ÖGVS-„Branchen-Champion 2021“

Gerade wurde das Tarifvergleichsportal im ÖGVS-„Branchen-Monitor“ dem größten österreichweiten Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis zum wiederholten Male unter die Top 10 der beliebtesten heimischen Unternehmen gewählt. Dabei erhielt durchblicker als „Branchen-Champion“ auch dort höchste Kundenzufriedenheit, wo sie tendenziell schlechter ausfällt – im Bankensegment. Hier erhielt durchblicker in der Sparte „Geld, Banken & Versicherung“ in allen drei Kategorien Bestnoten mit jeweils über 8 von 10 erreichbaren Punkten.

Michael Doberer, Gründer und Geschäftsführer durchblicker: „Kundenzufriedenheit, Kundenservice und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis stehen bei uns seit jeher an erster Stelle und sind gerade im sehr sensiblen Finanzbereich unabdingbar. Mit Martin Spona wollen wir an die bereits sehr hohe Kundenzufriedenheit der Konsumentinnen und Konsumenten anknüpfen und uns bei unseren Kunden-Bewertungen noch weiter steigern.“

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so mehrere Tausende Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

Rückfragen & Kontakt:

durchblicker.at | YOUSURE Tarifvergleich GmbH

Mag. Reinhold Baudisch, MBA

Geschäftsführer durchblicker.at

+43 1 3060900-221

Mobil: +43 699 17180604

r.baudisch @ durchblicker.at

www.durchblicker.at