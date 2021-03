Neue Siedlungsgeschichte-Schau im Bezirksmuseum 14

Bis Ende Juni, Eintritt frei, Info: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) ist ab sofort eine neue Sonder-Ausstellung zu sehen, in der bis Ende Juni 2021 über das Themenfeld „Die Siedlungsgeschichte der Region Wolfersberg/Bierhäuselberg bis 1938“ berichtet wird. Die Schau beschreibt den Alltag der Siedlerinnen und Siedler in dem Bereich in der Zeit von 1914 bis 1938 und geht auf die einstige „Siedlerbewegung“ ein. Pläne, Fotoaufnahmen, Texte, Auszüge aus Zeitungen und Genossenschaftsprotokolle geben Auskunft über die Vergangenheit. Besuchen kann man die Sonder-Ausstellung jeweils am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie am Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr. Es sind Corona-Vorsichtsmaßnahmen (FFP2-Masken, Abstände, Hygiene, begrenzte Publikumsanzahl) zu beachten. Der Eintritt ist gratis. Spenden nehmen die Museumsleute gerne an. Weitere Informationen per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

Die ehrenamtliche Museumsmannschaft (Leitung: Herbert Richter) hat das Ausstellungsprojekt in Zusammenarbeit mit den Siedler-Vereinen „Am Kolbeter“ und „Wolfersberg“ realisiert. Außerdem ist der „Wiener Siedlerverband“ beteiligt, der heuer sein 100-Jahre-Bestandsjubiläum feiert. Das Publikum erfährt allerhand Wissenswertes über das einstige Siedlungswesen am Wolfersberg und am Bierhäuselberg. Außerdem beschäftigt sich die Schau mit der „Landwirtschaftlichen Genossenschaft Wien-Hadersdorf“ und mit der „Reformsiedlung Eden“. Generell bleibt das Museum an Feiertagen, an schulfreien Tagen und in den Sommer-Monaten Juli/August verschlossen. In den Öffnungsstunden ist das freiwillig tätige Museumsteam unter der Telefonnummer 897 28 52 erreichbar.

