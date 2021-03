Deutsch: „ÖVP versinkt in Streit und Chaos“ – Kurz hat kein Leadership

Nach Brutal-Streit mit ÖVP Tirol jetzt nächster Konflikt mit Salzburger ÖVPlern – „Wie will Kurz Land durch Krise führen, wenn er nicht einmal Parteifreunde überzeugen kann?“

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch wird mit jedem Tag deutlicher, dass „in der ÖVP blankes Chaos und offener Streit herrschen. Nach dem Brutal-Streit mit der ÖVP Tirol, wo bis zu Beschimpfungen und Drohungen alles aus der untersten Schublade dabei war, gibt es jetzt schon den nächsten handfesten Konflikt, den ÖVP-Kanzler Kurz auf offener Bühne mit der Salzburger ÖVP austrägt“, so Deutsch mit Blick auf den heute, Mittwoch, eskalierten Streit zwischen Kurz und dem Salzburger ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Stöckl rund um das Impfchaos. „Die ÖVP versinkt immer tiefer in Streit und Chaos. Kurz hat kein Leadership, die von den Türkisen herbeiphantasierten angeblichen Führungsqualitäten von Kurz sind nichts als heiße Luft“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für Deutsch ist klar: „In der Regierung gibt es ständige Reibereien zwischen der ÖVP und den Grünen. Gleichzeitig eskaliert der ÖVP-interne Streit immer mehr. Viele Menschen fragen sich daher zu Recht, wie Kurz unser Land aus der Krise führen will, wenn er nicht einmal die eigenen Parteifreunde überzeugen kann“, so Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist es angesichts des gegenseitigen Hauen und Stechens in der ÖVP auch kein Wunder, dass die Bevölkerung dem Corona-Management der ÖVP-geführten Regierung ein katastrophales Zeugnis ausstellt. „Die türkis-grüne Regierung versagt bei der Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die Gesamtverantwortung für dieses Totalversagen hat Sebastian Kurz, der einer Partei vorsteht, die nur mehr mit sich selbst, mit internen Auseinandersetzungen und demokratiegefährdenden Dauerangriffen auf die unabhängige Justiz beschäftigt ist“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/