NEOS zu Welt-HPV-Tag: Kostenersatz für Impfung ermöglichen

Gerald Loacker: „Es ist nie zu spät, sich vor einer HPV-Infektion zu schützen. Dafür muss die Impfung aber günstiger werden.“

Wien (OTS) - „Wir müssen es schaffen, dass sich so viele junge Frauen und Männer gegen HPV impfen lassen wie möglich“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker anlässlich des morgigen Welt-HPV-Tages. Wie wichtig eine hohe Durchimpfungsrate sei, zeige die Statistik: „Mindestens 80 Prozent aller Frauen und Männer werden im Laufe ihres Lebens mit HPV infiziert. In Europa werden jährlich 33.500 neue Fälle von Zervixkarzinom mit etwa 15.000 Todesfällen registriert. In Österreich sind es etwa 130 bis 180 Todesfälle pro Jahr. Hier gilt es gezielt aufzuklären und entschlossen gegenzusteuern.“

Es sei richtig, so der NEOS-Gesundheitssprecher, die Impfung bis zum 12. Lebensjahr gratis anzubieten. Allerdings: „Danach explodieren die Kosten regelrecht. Möchte man sich nach dem 15. Lebensjahr impfen, so muss man bereits mit mehreren hundert Euro rechnen, die sich viele einfach nicht leisten können.“ Dementsprechend sei es auch nicht verwunderlich, dass eine Durchimpfungsrate von 70%, wie sie das Gesundheitsministerium vorsieht, noch in weiter Ferne liege.

Entscheidend sei nun, einen Kostenersatz für HPV-Impfungen über die Sozialversicherung zu ermöglichen. Loacker: „Auch wenn eine HPV-Impfung hauptsächlich prophylaktisch vor Eintritt in das sexuell aktive Alter verabreicht wird, so lautet unsere dringende Empfehlung, diese auch Jahre danach noch nachzuholen. Es ist nie zu spät, sich vor einer möglichen HPV-Infektion zu schützen. Dafür muss die Impfung aber günstiger werden.“

