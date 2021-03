Huawei: 5G-Weiterentwickeln für die Digitalisierung

Internationale Zusammenarbeit und einheitliche Standards sind notwendig, damit 5G sich weiterentwickeln und Motor für Innovation bleiben kann.

Wien/Shanghai (OTS) - Auf dem 5G Advanced Summit, der im Zuge des Mobile World Congress 2021 in Shanghai veranstaltet wurde, sprach Dr. Tong Wen, CTO von Huawei Wireless, in seiner Keynote über 5G als treibende Kraft der branchenweiten Digitalisierung. Dabei betonte er, „dass die ständig steigende Nachfrage nach drahtlosen Verbindungen die grundlegende treibende Kraft für die kontinuierliche Weiterentwicklung mobiler Technologien ist. “ 5G muss sich daher ständig weiterentwickeln, um weiter als Motor für die branchenübergreifende Digitalisierung zu fungieren. Nur so können komplexer werdende Anforderungen und vielfältige industrielle Anwendungen erfüllt werden.

Steigende Nachfrage drängt zur Weiterentwicklung

Blickt man auf die Entwicklung von Kommunikationstechnologien, wird ein Muster erkennbar: Eine neue Technologie dominiert in der Regel ein Jahrzehnt lang, entwickelt sich weiter und bietet mehr Funktionen, bevor sie von der nächsten Generation abgelöst wird. Im vergangenen Jahr hat sich 5G stark entwickelt und sein enormes Potenzial gezeigt. Technologien wie immersive Virtual oder Augmented Reality (VR/AR)-Anwendungen wurden durch die Implementierung von 5G erstmals möglich. Die kontinuierliche Verbesserung der Konnektivität und die Entwicklung von Internet of Things (IoT)-Diensten erhöhen die Anforderungen an die Fähigkeiten des Netzwerks weiter. Die nachgefragte Datenübertragungsrate steigt, immer mehr Endgeräte werden mit dem Internet verbunden und die Übertragungslatenz soll dabei reduziert werden, um den Kunden ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten. 5G muss seine eigenen Grenzen also verschieben, um neue Geschäftsfelder zu erschließen und damit die Digitalisierung voranzutreiben.

5G in der Industrie

Nicht nur am Konsumentenmarkt bietet 5G neue Möglichkeiten, auch in der Industrie wird die Digitalisierung durch Uplink-zentrierte Netzwerke beschleunigt. Derzeit wachsen 5G-Anwendungen in einem noch nie dagewesenen Tempo, wodurch die Anforderungen an die Uplink-Geschwindigkeiten steigen. Ferngesteuerte Anwendungen oder industrielle VR benötigen eine Echtzeitübertragung von 4K- und 8K-Videos. Huawei prognostiziert dafür einen Anstieg von über 40 % Uplink-Datenübertragung. Um eine so große Menge an Uplink-Übertragung zu bewältigen, müssen die 5G-Uplink-Fähigkeiten um mindestens das Zehnfache verbessert werden.

„ Sowohl die Technologie als auch die Wirtschaft sind wichtig, um die Entwicklung einer Branche zu stimulieren und zu fördern. Die Mobilfunkindustrie, der weltweit größte Markt für drahtlose Verbindungen, erreicht jedes Jahr Billionen von US-Dollar ", erklärt Dr. Tong Wen. „ Die beschleunigte Integration von 5G in verschiedene Industrien wird einen neuen Marktraum im Wert von mehr als 10 Billionen US-Dollar schaffen. “ Laut Tong Wen mangelt es an der Integration von technologischen Möglichkeiten in Industriedienste. Daher sind Dienstleistungen oft auf eine einzige oder mehrere Anwendungen beschränkt, weit entfernt von einem Skaleneffekt. „ Viel Marktpotenzial wird daher erst gar nicht genutzt “, so Tong Wen. „ Die Weiterentwicklung von 5G wird im nächsten Jahrzehnt enorm viele Möglichkeiten eröffnen“, so Dr. Tong Wen und betont, „dass dafür aber einheitliche Standards und industrielle Zusammenarbeit notwendig sind, um erfolgreich wirtschaften zu können. “

