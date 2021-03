Immobilienprofi Markus Tritthart verstärkt die IFA AG

Wien (OTS) - Seit Dezember 2020 bringt Arch. DI Markus Tritthart (46) als Leiter der Projektentwicklung „Prime Investments“ seine langjährige Berufserfahrung bei IFA ein. Der Immobilienspezialist leitete zuletzt die Technische Abteilung der WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH und war für renommierte Unternehmen wie WED, BAI, COOP HIMMELB(L)AU und PORR tätig. Die Basis für seine erfolgreiche Karriere legte der gebürtige Tiroler mit dem Diplomstudium Architektur an der TU Innsbruck und der Ziviltechnikerprüfung der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten in Wien.

„Prime Investments sind einzigartige, meist denkmalgeschützte Objekte in exklusiver Toplage. Sie überzeugen durch höchste Qualität und Wertbeständigkeit. Bei IFA erhalten auch private Anleger Zugang zu solchen Trophy Assets, deren Umbau oder Revitalisierung besonders viel Erfahrung und Know-how benötigen. Mit Markus Tritthart verstärken wir unsere Kompetenz in diesem Bereich einmal mehr“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Markus Tritthart ergänzt: „Damit Anleger optimal von ihrem Investment profitieren, müssen Prozesse und Zusammenhänge aus allen Blickwinkeln betrachtet und verstanden werden – und alle Schritte perfekt ineinandergreifen. Ich freue mich sehr, mit meiner Erfahrung als Auftraggeber, Planer und Ausführender zum finanziellen Erfolg der IFA Klienten beitragen zu dürfen.“

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

