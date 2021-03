Zwei neue Directors verstärken das Team von TPA

Wien/Graz (OTS) - Das renommierte österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seine Führungsriege und ernennt per Jahresbeginn Galena Lemke (44) und Hans-Peter Weiland (40) zu Directors.



Galena Lemke verstärkt seit 2018 das Team der TPA Steuerberatung in Wien. In kürzester Zeit erklomm die gebürtige Bulgarin die Karriere-Leiter bei TPA. Ihr fachlicher Fokus liegt in der IFRS- und Konsolidierungsberatung sowie in der Erstellung von Konzernabschlüssen nach IFRS. Galena Lemke studierte Handelswissenschaft an der WU und ist Fachvortragende.



Der Steuerberater Hans-Peter Weiland ist seit zehn Jahren für TPA in Graz tätig. Er hat sich auf die Fachgebiete Immobilienbesteuerung, Umsatzsteuer sowie auf Rechtsformgestaltung & Umgründungen spezialisiert. Der gebürtige Grazer studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens Universität und ist Fachreferent und Vortragender.



Karin Fuhrmann und Robert Lovrecki, Managing Partner bei TPA, zu den jüngsten Ernennungen: „ Top-Experten wie Galena Lemke und Hans-Peter Weiland sind eine enorme Bereicherung für unsere Teams. Sie sind es, die Tag für Tag ihren Beitrag dazu leisten, dass TPA heute zu den führenden Steuerberatungs-Kanzleien des Landes zählt. “



TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.



Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at