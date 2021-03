Steinacker: Wo bleibt der Aufschrei gegen das Justiz-Bashing der Neos?

Wenn Neos-Krisper etwas nicht ins Konzept passt, tritt deren Doppelmoral zutage

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Wo bleiben Aufschrei und Kritik am fortgesetzten Bashing der Justiz durch die Neos?“, betont ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker zu den heute bei einer Pressekonferenz gerittenen Angriffen von Neos-Abgeordneter Krisper gegen die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Es sei immer mehr ein Muster zu erkennen, nach dem die pinke Partei agiere, so die Abgeordnete der Volkspartei, die sagt: „Immer dann, wenn den Neos etwas nicht ins Konzept passt, offenbaren sie schonungslos ihre Doppelmoral – denn über Kritik an ihrem Handeln sehen sie sich selbst erhaben.“

Konstruktive Kritik sei stets zugelassen, allerdings sei es nicht einzusehen, so Steinacker, warum dies bei den einen selektiv als „für in Ordnung befunden“ werde, während bei anderen „sofort harsche Reaktionen“ folgen würden. „Doppelmoral und das Messen mit zweierlei Maß sollten in der sachpolitischen Arbeit und Kommentierung jedenfalls keinen Platz haben“, sagt Steinacker abschließend.

