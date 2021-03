FPÖ – Hafenecker: Zurückhalten der Kurz-SMS vor Befragung seiner engsten Mitarbeiter ist durchschaubar!

ÖVP setzt ihre Vertuschungs- und Verzögerungstaktik im Untersuchungsausschuss fort – Schwarz-grünes System bei Justiz funktioniert scheinbar immer noch

Wien (OTS) - „Dass die SMS von Bundeskanzler Kurz heute, am Tag vor der Befragung zweier seiner engsten Vertrauten, dem Untersuchungsausschuss nicht zugestellt werden, war so erwartbar wie durchschaubar. Die ÖVP setzt ihre Vertuschungs- und Verzögerungstaktik ungehemmt fort, was beweist, dass das schwarz-grüne System in der Justiz noch funktioniert. Offenbar hat die Suspendierung von Sektionschef Pilnacek allein nicht ausgereicht. Der schwarze Faden zieht sich mit diesem Spiel auf Zeit immer weiter, diesen gilt es daher zu kappen“, kommentierte der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker, MA, das weitere Zurückhalten der Kurz-SMS.

