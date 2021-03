Lichtblick für den Jugendsport – Vereine brauchen Unterstützung

ASVÖ-Präsident Christian Purrer begrüßt erste Öffnungsschritte, bleibt jedoch realistisch

Wien (OTS) - Das anhaltende Engagement der Sportverbände für verantwortungsvolle Lockerungen hat einen Teilerfolg gebracht“, so Christian Purrer, Präsident des Allgemeinen Sportverbandes Österreichs, zum Ergebnis des jüngsten Sport-Gipfelgesprächs. „Wir konnten den politisch Verantwortlichen die eminente Bedeutung von Bewegung und Sport vermitteln. Die genauen Bestimmungen der Verordnung sind zwar noch abzuwarten. Zumindest für die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen im Freien zeichnen sich aber Erleichterungen ab.“



„Ich habe in letzter Zeit wiederholt darauf hingewiesen, dass die Sportvereine für einen verantwortungsvollen Sportbetrieb bereit sind und ihre Trainingseinheiten nach Möglichkeit auch ins Freie verlagern können“, so Purrer weiter. „Wir werden unsere Vereine nach Kräften unterstützen, wenn sie diese Herausforderung nun angehen. Die Umstellung auf Freiluftbetrieb wird nicht überall reibungslos laufen und Anpassungen erfordern. Der ASVÖ versteht sich als serviceorientierter Dachverband. Der Kontakt und die Betreuung unserer Vereine sind uns eine Herzensangelegenheit und in einer solch schwierigen Zeit besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass wir diese neue Situation gemeinsam gut bewältigen und die Rahmenbedingungen für ein flächendeckendes Jugendtraining bereitstellen werden.“





Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 70 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.450 Vereinen mit rund 800.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

