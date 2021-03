FPÖ – Schmiedlechner: ÖVP-Bauernbund veröffentlicht jetzt schon die Wahlsieger bei Tiroler Landwirtschaftskammerwahl

Bauernbund wartet die Landwirtschaftskammerwahl nicht einmal mehr ab, sondern veröffentlicht bereits jetzt die Wahlsieger für den Bezirk Reutte/Außerfern!

Wien (OTS) - „Bereits vor der Landwirtschaftskammerwahlwahl veröffentlichte der ÖVP-Bauernbund in der ersten Ausgabe 2021 von ‚D’r Wetzstua‘ (Der Wetzstein), einem Informationsblatt der Bezirkslandwirtschaftskammer Reutte, die Wahlsieger. Dieses Verhalten ist entlarvend und zeigt, was der Bauernbund von unserer Demokratie hält“, kommentierte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die Veröffentlichung der Wahlsieger durch den Bauernbund 21 Tage vor der eigentlichen Wahl. „In der Publikation stellen sich der ‚wiedergewählte‘ Bezirkskammer- und Bauernbundobmann sowie der ‚neugewählte‘ Bezirkskammer- und Bauernbundstellvertreter vor. Sowas ist nicht einmal in einer Diktatur üblich“, so Schmiedlechner.

„Ein derartiges Verhalten ist untragbar und muss Konsequenzen haben. So einen Fauxpas habe ich persönlich noch nie erlebt. Anhand dieser Aktion können aber die Bäuerinnen und Bauern erkennen, was ihre Meinung und ihre Stimme der ÖVP und deren Bauernbund eigentlich wert sind – nämlich rein gar nichts“, sagte Schmiedlechner und betonte: „Besonders pikant ist, dass einige Haushalte dieses Blatt gemeinsam mit der Briefwahlkarte erhalten haben - das hat aber nichts mehr mit einer freien demokratischen Wahl zu tun.“

