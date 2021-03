VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Unternehmerische Initiative zur Impfstoff-Beschaffung ist legitim“

Heimische Unternehmen versuchen Impfstoff am Weltmarkt zu besorgen, um internationale Aufträge und Produktionen erfüllen zu können

Wien (OTS) - „Die unternehmerischen Initiativen zur eigenständigen Beschaffung von Corona-Impfstoff im Ausland sind durchaus legitim. Es ist verständlich, dass sich heimische Unternehmen eine rasche Versorgung mit Impfstoff wünschen, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Außerdem geht es darum, die Produktion aufrechtzuerhalten, um sowohl nationale als auch internationale Aufträge erfüllen zu können. Da die Impfgeschwindigkeit in Österreich von den Liefermengen der EU abhängig ist, wobei die europäische Zulassungsbehörde EMA aufgefordert ist, endlich rascher zu prüfen und zu genehmigen, wagen die österreichischen Unternehmen einen Versuch, Corona-Impfstoff am Weltmarkt zu besorgen. Selbstverständlich hoffe ich, dass unsere Betriebe dabei erfolgreich sind, denn je schneller geimpft wird, desto besser können wir die Pandemie bekämpfen. Fraglich ist allerdings, ob aufgrund der hohen Nachfrage und der schleppenden Produktion es den Unternehmen tatsächlich gelingt, an zusätzliche Impfdosen zu gelangen. Für uns als Volkspartei steht fest, dass unternehmerisches Handeln immer begrüßenswert ist“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

