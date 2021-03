Halbfinale live: Langer ÖFB-Cup-Fußballabend im ORF mit WAC – LASK und Sturm – Salzburg

Am 3. März ab 18.50 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ein ebenso langer wie hochinteressanter Fußballabend wartet am Mittwoch, dem 3. März 2021, auf die Fußball-Fans: ORF 1 zeigt beide Halbfinal-Spiele im ÖFB-Cup live. Los geht es um 18.50 Uhr mit WAC – LASK. Aus Wolfsberg meldet sich Kommentator Daniel Warmuth, an seiner Seite als Kokommentator: Helge Payer. Im Studio analysieren Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Ab 20.55 Uhr geht es dann mit dem Schlager Sturm – Salzburg in Klagenfurt weiter. Kommentator ist Oliver Polzer, sein Ko ist diesmal Roman Mählich. Im Studio analysiert daher, neben Herbert Prohaska, Helge Payer.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen die Spiele österreichweit als Live-Stream und anschließend auch als Video-on-Demand bereit.

