Kucher: Kurz kann Impfchaos nicht mehr schönreden

Jeden Tag gibt es neue Impf-Pannen

Wien (OTS/SK) - „Kanzler Kurz hat weder dafür gesorgt, dass Österreich genug Impfstoff hat, noch, dass der vorhandene auch rasch verimpft wird. So gibt es in Österreich offenbar 170.000 Impfdosen, die herumliegen, anstatt verimpft zu werden. Und das, wo weniger als ein Drittel der über 85-Jährigen die erste Corona-Impfung haben. Jeden Tag gibt es neue Pannen. Dieses Impf-Chaos kann der Kanzler nicht mehr schönreden“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Während sich die Versprechen von Kurz in Österreich in Luft auflösen, flüchtet er zunehmend ins Ausland und versucht sein ramponiertes Image in deutschen Medien und Fotoreisen nach Israel aufzupolieren“, so Kucher. ****

Mitte Jänner hat Kanzler Kurz noch versprochen, dass bis Ende März alle über 65-Jährigen in Österreich geimpft sind. „Davon sind wir weit entfernt. Bis jetzt hat weniger als ein Drittel der über 85-Jährigen die erste Corona-Impfung bekommen. Leidtragende sind unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unter diesem Pleiten,-Pech,- und Pannen-Management leiden, isoliert sind und vereinsamen“, kritisiert Kucher.

Kurz hat ja nicht nur ein Angebot Israels zur Impfstoffbestellung abgelehnt, auch innerhalb der EU hat Österreich scheinbar sein Kontingent nicht aufgebessert, obwohl das möglich gewesen wäre. So hatten sich etwa Deutschland und Frankreich Ende 2020 zusätzlichen mRNA-Impfstoff von Moderna und Biontech/Pfizer gesichert, nachdem Belgien und Polen auf einen Teil der ihnen zustehenden eher teuren Dosen verzichtet hatten. „Warum hat das Österreich nicht gemacht? Die Vorgänge sind nicht nur chaotisch und voller Pannen, es ist auch alles komplett intransparent“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) sl/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at