Oratorium „Jephtha“ exklusiv bei ORF Radio Vorarlberg

Sonntag, 7. März 2021, 19.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) - Auf Grund der Covid-19-Vorgaben ist es derzeit nicht möglich, die aktuelle Produktion „Jephtha“ des Vorarlberger Landestheaters und des Symphonieorchesters Vorarlberg vor Publikum zu zeigen. ORF Radio Vorarlberg bietet deswegen einen besonderen Service. Die nicht öffentliche Aufführung des Oratoriums „Jephtha“ von Georg Friedrich Händel wird aufgezeichnet und am Sonntag, dem 7. März 2021, ab 19.00 Uhr exklusiv bei ORF Radio Vorarlberg gesendet.

Georg Friedrich Händels letztes großes Werk, das Oratorium „Jephtha“, behandelt einen Text aus dem Alten Testament. Der Armeekommandant Jephtha (Michael Feyfar, Tenor) soll das Volk vor den Angriffen der Ammoniter retten. Er bittet Gott um Beistand und verspricht ihm, im Fall des Sieges, den ersten Menschen zu opfern, der ihm begegnet. Dass dieser Mensch ausgerechnet seine Tochter Iphis (Elisabeth Wimmer, Sopran) ist, stürzt ihn in tiefe Gewissenszweifel.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit ORF Radio Vorarlberg die heimischen Kulturschaffenden unterstützen und gleichzeitig unseren Hörerinnen und Hörern hochqualitativen Kulturgenuss bieten können.“

Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater: „Die Kultur und die Kulturfreund:innen, das sind die unglücklichen Königskinder:

Sie können gerade nicht zusammenkommen, jedenfalls nicht physisch in einem Raum. Toll, dass der ORF Vorarlberg zumindest eine akustische Begegnung ermöglicht!“

Sebastian Hazod, Geschäftsführer Symphonieorchester Vorarlberg: „Es ist ganz außergewöhnlich für das SOV, ein barockes Oratorium zu spielen, da Barockmusik nicht zum eigentlichen Repertoire eines Symphonieorchesters gehört. Wir sind aber sehr glücklich, in Heinz Ferlesch einen großartigen Dirigenten und Vermittler von und für G. F. Händels Musik zum Partner zu haben. Zu alledem mischt sich die große Freude, dass es gelungen ist, die alljährliche Opernproduktion in Kooperation mit dem Vorarlberger Landestheater in diesem Jahr via ORF Vorarlberg zu senden.“

