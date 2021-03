FCG/GPA: Sonntag als Zeit für Familie, Freizeit und Erholung erhalten

Corona darf keinesfalls auch noch zur Aufweichung der Sonntagsruhe führen

Wien (OTS/FCG) - Anlässlich des Internationalen Tags des freien Sonntags am 3. März bekräftigt die Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft GPA (FCG/GPA) ihren Einsatz für die Verteidigung der Sonn- und Feiertage. „Gerade in Zeiten von Corona, wo die psychische Belastung der Menschen zunimmt und die Woche an Struktur verliert, ist der Sonntag um so wertvoller, um den Menschen einen Rhythmus zu geben“, so Wolfgang Pischinger, Bundesvorsitzender der FCG/GPA.

„Die Freizeit auch in Corona Zeiten gut mit anderen zu verbringen ist aufgrund der Einschränkungen, die zur Kontrolle der Pandemie nötig sind, nicht einfach“, stellt Franz Gosch, Bundesgeschäftsführer der FCG in der Gewerkschaft GPA fest. Der Stellenwert von Familien und Freunden sei in der Krisenzeit gestiegen. Ein Grund, den freien Sonntag als gemeinsamen Tag zu bewahren. Weiters ist es in dem hinter uns liegenden Pandemie Jahr in vielen Branchen zu mehr Flexibilisierung gekommen. Stichwort Homeoffice. Was viele Vorteile hat, kann aber auch gefährlich zu Lasten der Work-Life-Balance sein. „Auch um diese zu stärken, ist ein gemeinsamer freier Tag wichtiger denn je“, betont Gosch.

Bedürfnis der Menschen ernst nehmen

Das hat auch eine Studie im Auftrag der Allianz für den freien Sonntag ergeben. Sechs von zehn Österreicherinnen und Österreichern wollen den arbeitsfreien Sonntag als gemeinsame freie Zeit unbedingt erhalten. Vor allem die Bedürfnisse von Familien und Frauen, die in der Krise besonders belastet sind, müssen ernst genommen werden. „Die Pandemie ringt den Menschen seit einem Jahr besonders viel ab. Die Belastung ist für viele kaum mehr auszuhalten. Die Menschen brauchen den Sonntag zum Durchatmen“, betont die FCG/GPA vehement.

Die Allianz für den freien Sonntag ist ein bunter Zusammenschluss von Kirchen, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde. Die FCG ist Gründungsmitglied und unterstützt die Bewegung als aktiver Bestandteil der Allianz.

