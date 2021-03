Otto-Wagner-Areal: WSE sucht Generalplaner für erste Pavillon-Sanierungen

Zwei Pilotprojekte für Studierendenunterkünfte in Vorbereitung

Wien (OTS/RK) - Die Vorbereitungen für die Neunutzung des Otto-Wagner-Areals laufen auf Hochtouren. Nun hat die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, Generalplanerleistungen für die Umsetzung von zwei Pilotprojekten für Studierendenunterkünfte ausgeschrieben. Konkret handelt es sich um die Pavillons W und 24, die vom Wiener Gesundheitsverbund nicht mehr genutzt werden.

Die Pavillons werden für die Central European University (CEU) generalsaniert und adaptiert. Die CEU wird mit dem Wintersemester 2025/26 ihren Betrieb in der Kernzone des Areals aufnehmen und die Studierendenunterkünfte als Mieter nutzen. Die Ergebnisse des nun ausgeschriebenen Planungsprozesses bilden die wesentliche Grundlage für die Sanierung und Adaptierung aller weiteren Pavillons, die künftig für diesen Zweck genutzt werden.



Enge Abstimmung mit Bundesdenkmalamt

„Sämtliche Planungen und Arbeiten erfolgen in engster Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt“, erklärt WSE-Geschäftsführer Robert Nowak. Nicht nur das äußere Erscheinungsbild muss erhalten bleiben: „Auch in den Innenbereichen werden wir gemeinsam mit den ExpertInnen sicherstellen, dass der Charakter der Gebäude und alle denkmalgeschützten Elemente nicht verändert werden. Die nun folgenden Planungen und Umsetzungsschritte sind die Basis für alle weiteren Sanierungsschritte an weiteren Gebäuden“, ergänzt Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

Ein Campus für Alle

Mit der Unterzeichnung der Verträge zwischen der Stadt Wien und der Central European University (CEU) zur großteils universitären Nutzung des Kernbereichs am Otto-Wagner-Areal im Sommer 2020 wurde der Grundstein für die Erhaltung des Jugendstilensembles gelegt. Die Flächen und Gebäude werden nach dem Ende der Spitalsnutzung durch den Wiener Gesundheitsverbund Schritt für Schritt an die Wirtschaftsagentur Wien und die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH übergeben. Geplant ist, die Pavillons bis Herbst 2025 unter Einhaltung des Denkmalschutzes zu sanieren und die gesamte Infrastruktur zu erneuern. Das gesamte Areal wird auch künftig öffentlich zugänglich sein. Mit Durchwegungen, Gastronomie und Nahversorgung, dem Zugang zur Otto-Wagner-Kirche und zum Erholungsgebiet Steinhof wird das Otto-Wagner-Areal zu einem Campus für Alle.

