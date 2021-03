Erste Wohnmesse mit dem Messekonzept der Zukunft

Ein weitreichender Mix aus Analog und Digital bringt die traditionelle Immobilien-Messe in das nächste Jahrzehnt.

Wien (OTS) - Die Erste Wohnmesse 2021 ändert das Wesen einer Messe grundlegend und schafft mit einem mehrmonatigen Eventkonzept neue Maßstäbe für Makler, Bauträger und Immobiliendienstleister und besonders für Immobiliensuchende. Das digitale und hybride Messekonzept ist größer, moderner und innovativer, stets mit dem Fokus auf die ideale Beratung bei der Immobiliensuche.

So viel ist sicher.

Das Gesamtkonzept setzt zu 100% auf Sicherheit. Bei den realen Events gilt ein mehrstufiger Sicherheitsplan für Besucher, der jeweils an die aktuelle Situation kurzfristig angepasst werden kann. „ Aber auch die Planungssicherheit für die Aussteller ist uns extrem wichtig. Jeder Aussteller kann darauf vertrauen, dass die geplanten Events tatsächlich stattfinden “, so Sebastian Berloffa, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur enteco, „ Es gab im letzten Jahr viele Verschiebungen und Absagen, wir wollen der Branche die Garantie geben, dass jeder unserer Eventbausteine punktgenau realisiert wird und so das Thema Messe als wichtiges Element im Marketingmix wieder in den Fokus rückt “, so Berloffa.

Aus einer Messe werden viele.

Den Anfang macht die „Erste Wohnmesse .digital“ am 25.04.2021. Das Highlight im Herbst ist die hybride, als Öko-Event konzipierte, „Erste Wohnmesse .real+“ am 14.11.2021. Zwischen den beiden großen Messe-Events sorgt die fahrende Messe „on tour“ in Kleingruppen mit Hop-on-Hop-off Touren direkt zu den aktuellen Bauvorhaben der Stadt für ein Messeerlebnis live vor Ort.

Ein umfangreiches Wissens-Konzept bringt den Immobilieninteressierten Wissenswertes rund um Finanzierung, Recht, Planung und natürlich über viele Wohnungen und Häuser täglich direkt ins Wohnzimmer und auf den Schreibtisch. So wird aus der bereits seit mehr als 20 Jahren bestehenden eintägigen Messe nunmehr ein gesamtheitliches Omni-Channel-Konzept, welches dem Wohnungs- und Hauskäufer bei seiner Suche eine Vielzahl an Touchpoints bietet.

Erste Wohnmesse .digital 2021

Datum: 25.04.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://erstewohnmesse.at

Erste Wohnmesse 2021

Die Erste Wohnmesse 2021 findet am bestens angebundenen und ausgestatteten Erste Campus statt.

Datum: 14.11.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://erstewohnmesse.at

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Berloffa

Enteco Concept GmbH

Tel: 01/5224788

Mail: berloffa @ enteco.at