TÜV AUSTRIA Shanghai: Akkreditierung als Inspektionsstelle nach ISO 17020

Wien (OTS) - Der Handel ist auf ein zuverlässiges Markteintrittsmanagement für Waren angewiesen, das sowohl Legalität als auch Produktqualität sicherstellt. Die TÜV AUSTRIA Group ist seit Jahren ein zuverlässiger Anbieter von Global Market Access Services (GMAP). Nach der ISO 17065-Akkreditierung folgte jetzt die ISO 17020-Akkreditierung von TÜV AUSTRIA Shanghai. Damit ist die TÜV AUSTRIA-Tochter auch akkreditiert um Güter, welche von China aus in die verschiedenen Länder exportiert werden und länderspezifischen Regularien unterliegen (z.B: SASO / SABER – entsprechend der Saudi Arabian Standards, Metrology and Quality Organization), einer sogenannten Pre-Shipment-Prüfung zu unterziehen. Darunter versteht man die Prüfung der zu verschiffenden Produkte und Mengen. Die vorliegende 17020 Akkreditierung ist TÜV AUSTRIA Shanghai umfasst fast alle Arten von Produkten.



Beide Akkreditierungen nach ISO 17020 und 17065 werden wesentlich dazu beitragen als TÜV AUSTRIA weitere Zulassungen im Nahen Osten und anderen Regionen zu erhalten.

Ivan Huang, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA Shanghai: „Die Akkreditierung als Konformitätsbewertungsbehörde wie auch als Inspektionsstelle zu erhalten ist angesichts des breiten Geltungsbereichs der ISO 17020 und 17065 eine schöne Bestätigung für die Leistungen und das Engagement unseres gesamten Teams und lässt uns als TÜV AUSTRIA einmal mehr optimistisch in die Zukunft blicken." Anfragen und Informationen unter tuvaustria.com/saso

Conformity Assessment: Algeria, Egypt, Irak, Libya, Sudan, Saudi Arabia, USA & Canada

TÜV AUSTRIA Group is authorized as an independent certification company to offer export conformity services.