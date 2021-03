AVISO: DB Schenker präsentiert emissionsfreien FUSO eCanter für Wien

12. März 2021 - Einladung zur feierlichen Übergabe und Inbetriebnahme

Wien (OTS) - Als Vorreiter von innovativen Logistiklösungen hat sich DB Schenker das Ziel gesetzt, der führende Anbieter grüner Logistik zu werden und die Transportemissionen bis 2030 um 40% zu senken. Um dieses Ziel auch zu erreichen, konzentrieren wir uns bei zahlreichen Aktivitäten auf das Thema Nachhaltigkeit und zwar von der ersten bis zur letzten Meile.

Um eine emissionsfreie Logistik auch in der Wiener Innenstadt zu ermöglichen, nehmen wir zwei vollelektrische FUSO eCanter-Lkw in Betrieb, die in Kombination mit Lastenfahrrädern einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Lärm- und Umweltverschmutzung in der Bundeshauptstadt leisten können.

Wir freuen uns daher, Sie zur feierlichen Übergabe und Inbetriebnahme der eCanter-Lkw am

Freitag, 12. März 2021 um 13.00 Uhr

vor der Zentrale in Wien von DB Schenker in Österreich

Stella-Klein-Löw-Weg 11, 1020 Wien

gemeinsam mit

Herrn DI (FH) Hans-Jürgen Salmhofer, MSc,

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Herrn Mag. Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

Herrn Maximo Lopez Alvarez, Senior Vice President Land Transport von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

Herrn Andreas Prummer, Vertriebsleiter Mercedes-Benz Trucks, Unimog und FUSO Canter

Herrn Ronald Moser, Key Account Manager Mercedes-Benz Trucks

begrüßen zu dürfen!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen Sie höflich um Zu- oder Absage bis zum

Dienstag, 9. März 2021 an

Frau Gabriele Passet

gabriele.passet@dbschenker.com

Tel.: +43 (0) 5 7686-210 125

Mobil: +43 664 88601 110

