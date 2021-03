REMINDER: Pressekonferenz „Internationaler Frauentag am 8. März 2021“

PK mit LR. in Sara Schaar, AK Vizepräsidentin Ursula Heitzer und SPÖ Kärnten Frauenvorsitzender Ana Blatnik

PK mit LR. in Sara Schaar, AK Vizepräsidentin Ursula Heitzer und SPÖ Kärnten Frauenvorsitzender Ana Blatnik anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März 2021

Mittwoch, 03. März 2021

09 Uhr

SPÖ-Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Am 8. März ist wieder internationaler Frauentag - und die Situation ist alarmierend. Frauen stehen in der Corona-Krise unter hohem Druck. Zusätzlich zur gesundheitlichen Gefährdung, da hauptsächlich Frauen in systemerhaltenden Berufen arbeiten, kommen Anforderungen bei der Kinderbetreuung, wenn einzelne Schulen oder Klassen schließen. Gerade für Alleinerzieherinnen ist diese Situation besonders schwierig. Wo die Herausforderungen derzeit liegen und welche Möglichkeiten es zur Verbesserung gibt bzw. notwendig sind, erörtern LR. in Sara Schaar, AK Vizepräsidentin Ursula Heitzer und SPÖ Kärnten Frauenvorsitzende Ana Blatnik.

