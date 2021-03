Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,7 Millionen Euro

Drei knackten Jackpot beim Joker – je 162.500 Euro Gewinn

Wien (OTS) - Die Ziehung am vergangenen Sonntag endete ohne Sechser, und damit startet Lotto mit einem Jackpot in den März. Am kommenden Mittwoch geht es somit um rund 1,7 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 38.200 Euro. Ein Wiener, ein Niederösterreicher und ein Burgenlänger waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Ebenfalls keinen Sechser gab es nach der LottoPlus Ziehung. Davon profitiert haben die 57 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, und die jeweils rund 5.900 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der fand drei Abnehmer. Ein Wiener, ein Kärntner und ein win2day-User erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 162.500 Euro. Auch auf der Quittung eines weiteren Wieners wäre die richtige Joker Zahl gestanden, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Februar 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 832.504,65 - 1,7 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.156,40 99 Fünfer zu je EUR 1.261,30 206 Vierer+ZZ zu je EUR 181,80 4.864 Vierer zu je EUR 42,70 5.687 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 77.006 Dreier zu je EUR 4,80 200.280 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 20 27 33 35 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Februar 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 57 Fünfer zu je EUR 5.882,40 2.503 Vierer zu je EUR 22,70 43.330 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 14 20 22 23 26

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Februar 2021

3 Joker zu je EUR 162.523,20 13 mal EUR 8.800,00 135 mal EUR 880,00 1.422 mal EUR 88,00 13.811 mal EUR 8,00 129.279 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 3 3 3 1 3

