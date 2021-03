Toto: Siebenfachjackpot – 65.000 Euro am Wochenende

Solo-Zwölfer mit rund 5.200 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie geht in eine weitere Runde: Da es am Wochenende abermals keinen Dreizehner gab, wartet in der Runde 9A bereits ein Siebenfachjackpot, und dabei geht es um rund 65.000 Euro.

Den einzigen Zwölfer der Runde schaffte ein Spielteilnehmer aus der Steiermark mit einem einzigen Quicktipp. Er erhält dafür mehr als 6.000 Euro, und den Dreizehner verhinderte Manchester United mit dem Unentschieden bei Chelsea (Spiel 10), hier hatte der Computer einen Tipp 1 platziert.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, da es keinen Wettschein mit fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 9A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8B

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 58.408,03 - 65.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 6.024,40 4 Elfer zu je EUR 334,60 24 Zehner zu je EUR 111,50 104 5er Bonus zu je EUR 10,70

Der richtige Tipp: 2 X 2 X 2 / 1 2 1 1 X 2 1 2 X X 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 58.696,08 Torwette 2. Rang: 12 zu je EUR 275,90 Torwette 3. Rang: 156 zu je EUR 7,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 143.793,47

Torwette-Resultate: 0:2 1:1 1:2 1:1 0:1

