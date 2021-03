2B HEMP GIN - PLATZ 1 BEIM WORLD GIN AWARDS 2021

Der steirische Gin wurde zum besten Gin Österreichs gekürt!

Wien/Graz/Salzburg/Niederösterreich/Oberösterreich (OTS) - Am 25. Februar 2021 wurden die Gewinner des WORLD GIN AWARDS 2021 (hier werden die besten Gins der Welt prämiert) bekannt gegeben. Der 2B HEMP GIN (HANDCRAFTED STYRIAN GIN, INSPIRED BY AEIJST) wurde in der Kategorie Contemporary zum besten Gin Österreichs gekürt.



Die beiden Visionäre - Armin Breinl (Arzt, Getränkeentwickler, Musiker) und Wolfgang Thomann (bekannter Gin-Produzent aus der Steiermark) - kreierten ein völlig neues Gin-Erlebnis:

Der 2B HEMP GIN mit echtem Hanf ist ein hochwertiger aus biologischem Weizen hergestellter Gin mit natürlichen Zusatzstoffen, ohne künstlichen Aromen und überzeugt mit seinem ausgewogenen Geschmack von frischen Wacholderbeeren und der typischen Hanfnote.



Erhältlich in den Grössen: 500 ml, 200 ml, 40 ml

www.2Bgin.at

