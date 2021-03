„DIE.NACHT“: Lukas Resetarits und Greta Elisa Hofer in „Willkommen Österreich“ am 2. März

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - Erneut zwei topprominente Gäste präsentiert „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 2. März 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1, wenn Stermann und Grissemann Kabarett-Legende Lukas Resetarits und Model-Shootingstar Greta Elisa Hofer bei sich im Studio begrüßen. Für gewohnt exquisites Rahmenprogramm sorgen wie immer Russkaja und maschek. Gleich danach, um 23.10 Uhr, erstrahlen die „Pratersterne“ ganz hell am „DIE.NACHT“-Himmel: Hosea Ratschiller lädt in einer neuen Folge Gunkl, das Duo Flüsterzweieck, Andreas Ferner sowie Nino aus Wien und Voodoo Jürgens zum Kabarettabend im Szenelokal Fluc. Und um 23.35 Uhr steht ein Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ zum Thema „Angenommen“ auf dem Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Der Grandseigneur des österreichischen Kabaretts, Lukas Resetarits, beehrt die Late-Night-Legenden Stermann und Grissemann. Die drei haben vergangenes Jahr das Undenkbare geschafft: Gemeinsam in der Abschiedsrede einer Politikerin erwähnt zu werden. „Vielleicht gehe ich dann zu Stermann/Grissemann oder Lukas Resetarits”, meinte Ulrike Lunacek bei ihrer Rücktritts-PK im Mai. Ob sie ihre Ankündigung bereits wahr gemacht hat und ob das aktuelle Programm „Das Letzte“ wirklich sein letztes sein wird, verrät Lukas Resetarits im kollegialen Talk.

Eine Legende von morgen ist die Tirolerin Greta Elisa Hofer, die sich zur Kabarettisten-Herrenrunde gesellt. Die 20-jährige Tirolerin mit der markanten Kurzhaar-Frisur hat aus dem Stegreif das erreicht, wovon unzählige Nachwuchs-Models nur träumen können: Sie ist das neue Gesicht der italienischen Luxus-Marke Prada und ist so ganz ohne Castingshow zu Österreichs nächstem Topmodel geworden.

„Pratersterne“ mit Gunkl, Flüsterzweieck, Andreas Ferner sowie Nino aus Wien und Voodoo Jürgens um 23.10 Uhr

Und wieder leuchten die Sterne ganz hell über dem Szenelokal Fluc im Prater, wenn Gastgeber Hosea Ratschiller Kolleginnen und Kollegen zu einem gemeinsamen Kabarettabend lädt: Altmeister Günther Paal alias „Gunkl“ ist ein sehr nachdenklicher und reflektierter Künstler. Daher wundert es nicht, dass ihn diesmal vor allem die Frage beschäftigt, was denn passiert, wenn ein Fußballspieler während des Spiels ganz plötzlich aufs Klo muss? Die Damen Antonia Stabinger und Ulrike Haidacher sind das Kabarettduo Flüsterzweieck. Sie hinterfragen das Konzept des Lebens im Allgemeinen und das der schimmligen Wand in der Toilette im Besonderen. Andreas Ferner ist nicht nur Kabarettist, sondern auch Lehrer in einer berufsbildenden Schule. Kein Nachteil in Zeiten wie diesen: Da gibt es nicht nur einen fixen Stundenplan, sondern auch den allseits beliebten Elternsprechtag, der keine Langeweile aufkommen lässt. Den perfekten Ausklang des Abends gestalten die Wiener Liedermacher Nino aus Wien und Voodoo Jürgens mit einem sehr kulinarischen Song.

