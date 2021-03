Einladung zum Foto- und Pressetermin der Initiative „Von Beruf Mensch“: Flashmob/Kundgebung Wiener Stephansplatz - 3. März, 9.00 Uhr

Gesundheitspersonal in öffentlichen Trägern fordert: „Wir brauchen mehr Personal, Zeit und Investitionen“

Wien (OTS) - Die Wiener Ärztekammer sowie die Gewerkschaften GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und younion _ Die Daseinsgewerkschaft Hauptgruppe II veranstalten einen Flashmob vor den U-Bahnausgängen sowie eine Kundgebung vor dem Dom mit hunderten fiktiven Demonstrierenden in Form von Pappfiguren, die für „echte“ Menschen, die die Kundgebung mittels eines Online-Livestreams verfolgen, vor Ort stehen. In Zeiten von Corona setzen die beteiligten Institutionen mit dieser „hybriden“ Online-Demo neue Wege und fordern „mehr Wertschätzung und größere Aufmerksamkeit“ für die Probleme des Gesundheitspersonals in den öffentlichen Trägern.

Zu diesem Thema lädt die Initiative „Von Beruf Mensch“ zu einem Foto- und Pressetermin ein.

Teilnehmer:

Edgar Martin, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft Hauptgruppe II

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft

Wolfgang Weismüller, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

Datum: Mittwoch, 3. März 2021, 9.00 Uhr

Ort: Stephansplatz, 1010 Wien

