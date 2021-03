FH Kärnten lädt zum Open Campus Online am 5. März

Villach (OTS) - Am 5. März von 8:00 bis 20:00 Uhr haben Studieninteressierte die einmalige Chance, sich einen Einzelberatungstermin online an der Fachhochschule Kärnten zu buchen.



Studiengangsleiter*innen und Lehrende aus den vier Studienbereichen - Bauingenieurwesen & Architektur, Gesundheit & Soziales, Engineering & IT sowie Wirtschaft & Management - stehen zur Verfügung und geben Auskunft zu unseren 26 Bachelorstudiengängen in Vollzeit und berufsbegleitender Variante. Interessierte erfahren bei ihrem persönlichen Beratungstermin alles Wissenswerte rund um Studieninhalte und Aufnahmekriterien zu unseren Bachelorstudien.



Buchen Sie Ihren persönlichen Beratungstermin unter: www.fh-kaernten.at/open-campus-online



Datum: 05.03.2021, 08:00 - 20:00 Uhr

Ort: FH Kärnten , Onlineberatung: Open Campus Online

Kärnten, Österreich

Url: http://www.fh-kaernten.at/open-campus-online

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten

Mag.a Carmen Sourij

Bildungsnetzwerk | Schulservice

T: +43 5 90500 7315

E: c.sourij @ fh-kaernten.at