Poker, Roulette & Co: So spielt man die Casino-Klassiker! (FOTO)

Wien (ots) - Die Zeit der Alten Ägypter und Griechen ist längst vergangen. Was geblieben ist, sind die vielen Casinos, die irgendwo in den Weiten der alten Welt ihren Ursprung hatten. Während Zocker zu Anfang mit Knochen spielten, geht es heute digital zu. Blinkende Slotmaschinen mit tollen Bildern und elegante Tische laden direkt in die Spielbank ein.

Wer von Zuhause aus spielen will, kann die Casinos online besuchen und sich dort die ganze Nacht lang vergnügen. Für Gambler ergeben sich dabei ungeahnte Möglichkeiten. Abgesehen von gängigen Slotmaschinen gibt es auch bei den Tischspielen wie Roulette und Poker immer wieder Neuheiten zu entdecken. Wie das Gambling heute abläuft, mehr dazu hier.

Die Rechtslage zum Casino in Österreich

Österreich hält sich hinsichtlich der Weiterentwicklung geltender Gesetze zur digitalen Glücksspielwelt im Hintergrund. Generell gibt es in Österreich zwei Arten von Glücksspiel. Bei der kleinen Variante geht es um so genannte Minimalgewinne.

Diese Minimalgewinne dürfen Kneipen, Clubs, kleine Spielhallen und andere Unternehmen mit einem Angebot an Spielautomaten ausschütten. Das große Spiel ist den Spielbanken vorbehalten. Nur sie haben die Macht über das Gambling und nur in ihren Hallen können Unsummen den Besitzer wechseln.

Ebenso fragwürdig: In Österreich darf längst nicht jeder Anbieter eine Webseite mit Slots ins Internet stellen und österreichische Spieler beschäftigen. Das geltende umfangreiche Glücksspielgesetz in Österreich verbietet es reinen Online Casinos sich hier niederzulassen. Lediglich bestehende Spielbanken dürfen gleichzeitig und darüber hinaus Online Casinos betreiben. Somit ist der Markt auf wenige Anbieter beschränkt.

Ein Fakt, der viele Spieler ärgert und massiv einschränkt. In der Folge registrieren sich viele Gambler dennoch im Netz und spielen bei zertifizierten Online Casinos, die über europäische Lizenzen verfügen. Über kurz oder lang wird der Druck der Spieler für die Regierung zu groß sein, sie wird sich den Entwicklungen beugen und Änderungen in die Wege leiten müssen.

Warum Online Casinos eine wahre Pracht sind

Online Casinos bringen viele Pluspunkte mit, die lokale Spielbanken nicht zu bieten haben. Der größte Vorteil ist die dauerhafte Erreichbarkeit. Während städtische Casinos Öffnungszeiten haben, gibt es diese beim Online Casino nicht.

Spieler können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit einloggen und haben dabei Zugriff auf die gesamte Welt der Automaten. Daneben gibt es sogar Tischspiele und innerhalb von Live Spielen treffen sich Gambler, die mit einem Croupier zocken wollen.

Weitere Features der Online Casinos:

Spiel mit geringem Einsatz möglich

Kein Dresscode

Anonymes Spiel dank individualisierbarer Profile

Sichere und schnelle Zahlungsabwicklung

Gigantische Auswahl an Slots

Interessante Zusatzspiele

Boni für Erstspieler und Rabatte für Bestandskunden

Slotmaschinen können keine Defekte aufweisen

Höhere Gewinnquoten als beim lokalen Casino

Roulette: Digitales Tischspiel für echte Gambler

Beim Roulette kommen viele Glücksgefühle auf, denn bei geeigneter Strategie sind hohe Gewinne möglich. Noch vor wenigen Jahren spielten die Zocker direkt im Casino um das große Geld. Allerdings konnten Gambler mit geringen Einsätzen nicht teilnehmen. Im Online Casino ist das nicht der Fall. Hier kann jeder mit einer geringen Bet von häufig gerade einmal 0,50 Euro einsteigen und sich mit jeder Wette steigern.

Im Online Casino gibt es außerdem genauso viele Möglichkeiten Einsätze zu verteilen wie im Casino vor Ort. Das Schöne: Der Croupier ist digital und so läuft das gesamte Spiel komplett automatisch ab. Wer möchte, kann außerdem den Ton einstellen oder komplett abschalten. Im Internet gibt es die Möglichkeit American Roulette oder das hierzulande populäre European Roulette zocken. Neue Gambler haben die Möglichkeit direkt vor dem Spiel einen Einblick in die Regeln zu werfen.

Poker: Viele verschiedene Varianten

Poker zählt zu den beliebtesten Casino Spielen. Aufgrund seiner Struktur und seiner einfachen Regeln ist das Spiel schnell erlernt. Für Gambler wichtig: Das Spiel erfordert ein hohes Maß an psychologischem Geschick. Und auch im Internet kommt es auf Strategie und eine gute Beobachtungsgabe an.

Je nach Anbieter kann das Pokerspiel automatisch gegen den Computer, gegen unbekannte und unsichtbare Mitspieler oder gegen andere Gambler erfolgen, die sich untereinander sehen oder hören können.

Diese Varianten hält das Online Casino bereit:

Texas Hold'em Poker

Omaha Poker

H.O.R.S.E Poker

Draw Poker

Stud Poker und viele mehr

Slots gibt es in allen Farben und Formen

Die Slots sind extrem wandelbar. Jeden Tag haben Online Casinos neue einarmigen Banditen im Gepäck. Die Motive passen sich der aktuellen Zeit an und sprechen deshalb irgendwie jeden an.

Favorisieren Gambler ganz außergewöhnliche Slotmaschinen, so finden sie auch diese. Neben ägyptischen Motiven, Tierbildern, Coin-Designs und dem üblichen Diamanten Style sind auch das Wintermotiv mit Schneemännern und Eiskristallen sowie die Ostergrafik gern gesehen. Die Bets sind variabel und lassen sich den finanziellen Möglichkeiten der Gambler anpassen.

Sehr praktisch: Beim Betätigen des Pause Buttons stoppt das Spiel und Gambler können sich etwas zu Essen oder zu Trinken holen.

Im deutschen Online Casino zocken: Ab 2021 wird das anders!

Passionierte Zocker haben schon vom Glücksspielstaatsvertrag gehört, der 2021 in Deutschland in Kraft treten wird. Dieser Vertrag reguliert das virtuelle Glücksspiel. Bislang kam der Spielerschutz zu kurz, sodass es immer wieder zu Problemen kam. Deshalb gibt es für Deutschland ab Juli 2021 neue Regeln:

Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Gewinn und Verlust sind im Spielerprofil einsehbar

Die Maximal-Wette pro Dreh an Slots beträgt 1 Euro

Es gilt ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro

Spieler dürfen über ein einziges Konto bei einem Online Casino verfügen

Ein Panikknopf minimiert Spielrisiken

Casinos brauchen eine .de Domain

Casinos dürfen sich nicht mehr als Casino bezeichnen

Es gibt eine Sperrdatei für auffällige Gambler

Diese Regeln zielen auf eine höhere Seriosität der Online Casinos ab und sorgen dadurch dafür, dass sich digitales Glücksspiel weiterentwickeln kann. Viele deutsche Casinos sind aktuell bestrebt die begehrten europäischen Lizenzen zu erhalten. Diese Lizenzen gehen mit Kontrollen einher. Gambler können bei Casinos mit Lizenzen von der Glaubwürdigkeit des Casinos ausgehen.

Darüber hinaus gibt es weiterhin andere Casinos in anderen Ländern, die sich ebenso allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Einige haben ihr Portfolio um ein mobiles Angebot erweitert. Sie haben Apps entwickelt und Gambler können somit von jedem Punkt aus auf ihr Online Casino zugreifen - mit dem PC, dem Smartphone und dem Tablet. Das Jahr 2021 steckt voller Erweiterungen im Casino Bereich.

