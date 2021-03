GR-Wahlen Kärnten – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren SPÖ Kärnten zur klaren Nummer 1

„Kärnten gewinnt“ in vielen Gemeinden Stimmen und bleibt stärkste Kraft im Land

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren den KandidatInnen der SPÖ Kärnten zu den sehr guten Ergebnissen bei den BürgermeisterInnen- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2021: „Der SPÖ ist es gelungen, klar stärkste Kraft im Land Kärnten und damit die BürgermeisterInnen- und Gemeindepartei zu bleiben. In vielen Gemeinden konnte auf hohem Niveau sogar noch zugelegt werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass die SPÖ Kärnten sehr gute Arbeit für die Gemeinden leistet und wie wichtig dabei die sozialdemokratischen Kernthemen Gesundheit, Arbeit, Bildung und soziale Sicherheit gerade in Krisenzeiten sind“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedient. ****

Rendi-Wagner und Deutsch bedanken sich bei allen SPÖ-KandidatInnen und ihren Teams für ihren unermüdlichen Einsatz: „Die Wahlkampf-Bedingungen waren aufgrund der aktuellen Corona-Situation wahrlich keine einfachen. Doch die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Kärnten haben auf die richtigen Themen gesetzt und sich für die Verbesserung des Lebens der Menschen eingesetzt – und das hat sich ausgezahlt“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Abschließend wünschen die Bundesparteivorsitzende und der Bundesgeschäftsführer der SPÖ in Kärnten für die kommenden wichtigen Stichwahlen, wie zum Beispiel in der Landeshauptstadt Klagenfurt, viel Kraft und Erfolg: „In Klagenfurt hat die SPÖ auch beim letzten Mal die Stichwahl für sich entschieden. Wir wünschen Maria-Luise Mathiaschitz alles Gute!“ (Schluss) lp/up

