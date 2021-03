Servus Reportage: Jobkiller Corona – Arbeitsplätze werden vernichtet! Wo bleibt die Hilfe?

Donnerstag, 04. März, ab 21:10 Uhr bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Eine Million Menschen sind auf Jobsuche oder in Kurzarbeit. Bisher wurden dafür rund 5,6 Mrd. Euro an Unterstützung ausbezahlt. Doch die eigentliche Wirtschaftskrise beginnt erst. Es drohen eine riesige Insolvenzwelle und Langzeitarbeitslosigkeit. Die Servus Reportage zeigt auf, wie die Corona-Pandemie und die von der Regierung gesetzten Maßnahmen die heimische Wirtschaft quer durchs Land zerstören und Existenzen bedrohen.



Die Corona-Pandemie hat Österreich fest im Griff. Doch nicht nur die Zahl der belegten Krankenhausbetten und der Covid-Toten schnellt in die Höhe, auch die Zahl der Unternehmen, die von der Pleite bedroht sind, steigt laufend. Jeder Tag, an dem die Touristen ausbleiben, bringt einen Hotelier näher an den Abgrund. Jeder Tag, an dem die Rollbalken unten bleiben müssen, bringen einen Händler weiter ins Minus. Jeder Tag, an dem die Gastronomie geschlossen sein muss, bringt einen Zulieferer in Konkursgefahr. Die Regierung verspricht deshalb Milliarden-Hilfen für Unternehmer und ihre Mitarbeiter. „Niemand wird zurückgelassen, koste es was es wolle.“, verkündet die Regierung. 50 Milliarden Euro sind angeblich reserviert, 31 Milliarden laut Finanzminister Blümel angeblich schon fix zugesagt. Doch kommt der Geldregen in der Wirtschaft überhaupt an? Und falls ja, wo kommt er an?



Betroffene berichten

ServusTV besucht zwölf UnternehmerInnen, die sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen. Denn den großen Ankündigungen auf Pressekonferenzen folgten meistens sehr kleine Unterstützungszahlungen und sehr viel Papierkrieg mit Behörden für sehr wenig Geld. Die Betroffenen aus Tourismus, Gastronomie, Landwirtschaft und sogenannte „körpernahe Dienstleisterinnen“ erzählen nüchtern, wie sie um ihre Unternehmen kämpfen, warum die staatliche Unterstützung für sie nicht reicht und welche Tücken im Corona-Förderdschungel lauern. Eines macht diese Servus Reportage edenfalls deutlich – die Unternehmen werden noch sehr lange am Corona-Virus laborieren, und jeder Tag des Lockdowns und der Corona-Maßnahmen wird dafür sorgen, dass die Wirtschaftskrise größer wird.

Servus Reportage: Jobkiller Corona – Arbeitsplätze werden vernichtet! Wo bleibt die Hilfe? am Donnerstag, 04. März, ab 21:10 Uhr bei ServusTV

Rückfragen & Kontakt:

presse @ servustv.com

+43 662 84 22 44 28 316