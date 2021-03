Wien: Kreative Ideen für „Junges Grätzl“ und „Grüne Parklets“ gesucht!

Grätzloase setzt zwei neue Initiativen für das Mitgestalten im Grätzl

Wien (OTS) - Die Grätzloase unterstützt 2021 mit der Aktion „Junges Grätzl“ Initiativen, die für Kinder und Jugendliche neue Möglichkeiten in Wiens öffentlichen Räumen schaffen, mit bis zu € 3.000,- brutto. Ab Mittwoch, den 3.März, kann auf www.grätzloase.at eingereicht werden.

„Wir wollen in Wien die Beteiligung insbesondere von Kindern und Jugendlichen weiter stärken. Mit den neuen Schwerpunkten „Junges Grätzl“ und „Grüne Parklets“ können alle ihre Wohnumgebung mitgestalten und sich für mehr Lebensqualität im Grätzl engagieren. Gemeinsam entstehen so begrünte Stadtteile, ein gutes Miteinander und mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Temporäre Spielstraßen, das Pflanzen von Naschhecken oder das Bauen von Hochbeeten, Bewegungsangebote oder Wasserspiele vor der Haustüre – das alles können Aktionen im Rahmen der „Jungen Grätzl“ sein. Im Sinne der Wiener Kinder- und Jugendstrategie sollen städtische Freiräume stärker den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen entsprechend gestaltet und belebt werden. Besonders gefragt sind Aktionen, die sich mit den Themen Umwelt, Natur und Klima, Bewegung und Gesundheit sowie Diversität auseinandersetzen. Ab 3.3.2021 kann auf www.grätzloase.at eingereicht werden.

Grüne Parklets für mehr Aufenthaltsqualität und besseres Mikroklima

Bis zu € 4.000,- brutto erhalten Initiativen, die mit grünen Parklets Wohlfühloasen in den Wiener Grätzln schaffen. Ausgestattet mit Blumen, Bäumen und Beeten sorgen sie für mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Mikroklima selbst an heißen Sommertagen. „Gebaut von der Nachbarschaft als Begegnungsorte im Grätzl fördern sie auch das soziale Klima und das gute Zusammenleben vor Ort“, so Czernohorszky.

Egal ob Nachbarschaftsinitiative, Verein oder Schule, lokales Unternehmen oder Einzelperson: Alle, die eine kreative Idee haben, sind eingeladen, diese ab dem 3. März 2021 auf www.graetzloase.at einzureichen. Nach den Einreichfristen am 21. März und 11. April wählt eine Fachjury unter den eingereichten Aktionen aus. Die ausgewählten Initiativen erhalten einen Ersatz der Sachkosten sowie fachliche Beratung durch die Lokale Agenda 21 Wien.

Die Grätzloase ist eine Initiative, die gemeinsam von der Stadt Wien und dem Verein Lokale Agenda 21 Wien umgesetzt wird. Das Aktionsprogramm Grätzloase unterstützt alle, die den städtischen Freiraum im Sinne von Kindern und Jugendlichen oder mit begrünten Parklets gestalten möchten. Eine Jury wählt die besten Aktionen aus. Diese werden finanziell sowie mit Know-How bei Genehmigungen und der Durchführung von Aktionen unterstützt. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden rund 380 Aktionen, davon 220 Parklets, in ganz Wien realisiert.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter [www.wien.gv.at/pressebilder] (http://www.wien.gv.at/pressebilder) abrufbar. (Schluss)

