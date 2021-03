Generation… Corona!? „Was hat das letzte Jahr mit uns gemacht?“

Die Ö3-Umfrage zum Leben der Generation Z nach einem Jahr Pandemie

Wien (OTS) - „Die ersten Schritte im Arbeitsleben – und die ersten, die wieder rausfliegen. Keine Lehrstelle finden. Keinen Praktikumsplatz. Die Matura wackelt. Ständig daheim bei den Eltern statt mit Freunden im Club. Nix mit Tinder-Dates, One-Night-Stands, Fußballtraining, Kino, Konzerten, nichts. Und dann sind da auch noch die ganz großen Brocken: Klimawandel, Migrationsdebatte, Gender-Gap, Energiekrise,… – und wer wird später mal diese Megaschulden zurückzahlen? Darüber wollen wir reden – wie wir die Dinge sehen, wie wir uns fühlen, was uns nervt, Sorgen macht, was uns wichtig ist, uns motiviert, was wir fordern, an welche Ideen und Lösungen wir glauben, welche Chancen wir sehen und wie’s für uns weitergehen soll!“

„Österreich!? Wir müssen reden…“ – Hitradio Ö3 als breite Diskussionsplattform

Hitradio Ö3 startet nach einem Jahr „Ausnahmesituation durch das Coronavirus“ eine Online-Umfrage und wird zur Plattform einer breiten Diskussion: Wie sieht die Generation Z ihr Leben, was fühlt sie, was belastet sie, wo fühlt sie sich alleingelassen, was ist ihr wichtig, was nicht, was stimmt sie zuversichtlich und was soll in Zukunft anders werden? Ab sofort im Hitradio Ö3 und die Umfrage gibt es online auf http://oe3.orf.at. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Meinungsforschungsinstitut SORA.

„Generation… Corona!?“ als multimediales ORF-Projekt

50 Fragen in einem interaktiven Umfragetool auf der Ö3-Homepage sind die Grundlage für den mehrwöchigen Programmschwerpunkt. Was Corona verändert hat, wird auch im direkten Vergleich sichtbar: 2016 hat die junge Generation Österreichs schon einmal im ORF im Rahmen der großen europäischen Jugendumfrage „Generation… what?“ Fragen aus allen Lebensbereichen beantwortet. Die Umfrage wird in allen ORF-Medien zum Thema: Den ganzen März über werden die Fragen präsentiert, die Zwischenergebnisse beleuchtet und dann die Endergebnisse zur Diskussion gestellt. So wird aus „Generation… Corona!?“ ein multimediales ORF-Projekt für die Generation Z.

