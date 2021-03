Straßen sind heute größtenteils trocken bis vereinzelt nass

Grenzübergang in Angern/March nach wie vor gesperrt

St. Pölten (OTS) - Heute, Montag, sind die Fahrbahnen der Bundes-und Landesstraßen in Niederösterreich großteils trocken, bis vereinzelt auch nass. Gesperrt ist nach wie vor der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -6 Grad, die in Lilienfeld und Groß Gerungs gemessen wurden, und +4 Grad in Baden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

