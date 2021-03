Einladung Aktion: Tierschützer:innen prangern Schweineleid auf Vollspaltenboden an

Nach zahlreichen Unterbrechungen durch Lockdowns ist es notwendig, die Bundesregierung wieder an ihre Verantwortung zu erinnern: Verbot des Vollspaltenbodens jetzt!

Wann: Dienstag 2. März 2021, 10:30 Uhr

Dienstag 2. März 2021, 10:30 Uhr Wo: 1010 Wien, Stephansplatz über der Virgilkapelle

1010 Wien, Stephansplatz über der Virgilkapelle Was: 20 Tierschützer:innen halten lebensgroße Papp-Schweine, auf denen die Krankheiten stehen, die die Haltung auf Vollspaltenboden verursacht



Seit 1994 fordert der VGT das Verbot der Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden. Virulent wurde diese Forderung ab April 2019, weil die Volksanwaltschaft einen Missstand festgestellt hat, dem sich nun auch eine Missstandsfeststellung der EU-Kommission hinzu gesellt hat. Die Volksanwaltschaft monierte, dass die EU-Richtlinie einen physisch angenehmen Liegebereich vorsieht, während die EU-Kommission daran erinnerte, dass das routinemäßige Schwanzkupieren bei Ferkeln verboten ist. Dabei wird 95 % der Ferkel in Österreich routinemäßig der Schwanz abgeschnitten. Beide Missstandsfeststellungen haben dieselbe Ursache: den Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu. Die Bundesregierung in Person von Tierschutzminister Anschober und Landwirtschaftsministerin Köstinger müssen also handeln!

Datum: 02.03.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Stephansplatz, über Virgilkapelle

Stephansplatz , 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210301mn.php

