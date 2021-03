TEEAMO erobert österreichischen Bubble-Tea-Markt

Deutsches Bubble-Tea-Konzept expandiert nach Wien – Exklusiv begleitet durch OTTO Immobilien

Wien (OTS) - Mitten im Lockdown hat TEEAMO, ein deutsches Bubble-Tea-Konzept, erfolgreich den Markteintritt in Österreich geschafft. Im Dezember des Vorjahres haben die österreichischen Franchisenehmer einen ersten Standort in der Wiener City (Goldschmidgasse 9) eröffnet – coronabedingt vorläufig als Take-away. Erfolgreich unterstützt wurden sie bei der Standortsuche von OTTO Immobilien. „Wir dürfen das Konzept exklusiv bei der Expansion in Österreich begleiten“, freut sich Mag. Ditha Kristin Ritschka, Retail-Consultant bei OTTO Immobilien.

Zielgruppe des Konzeptes, das in Deutschland bereits mit Bubble-Tea-Shops in elf Städten, unter anderem in Stuttgart, München, Köln, Essen und Bonn vertreten ist, sind besonders Millennials sowie die GenerationZ. „Die Kunden haben die Shoperöffnung und Möglichkeit im grauen Corona-Alltag einen bunten, frischen Bubble-Tea mitnehmen zu können sehr begrüßt“, weiß Mag. Ritschka.

Teeamo, das neben Fresh Brewed Teas auch Milk Teas, Sodas und Iced Smoothies anbietet, setzt ganz im Gegensatz zu früheren, ähnlichen Konzepten bewusst auf die natürliche Schiene und zeichnet sich vor allem durch den Einsatz frischer, hochwertiger Grund-Produkte aus. Alle Drinks werden stets frisch zubereitet, zum Einsatz kommen als Basis beste Teesorten und frische Zutaten. Bemerkenswert ist darüber hinaus auch das äußerst hochwertige Flächendesign, wie der Verbau von Echtmoos-Wänden sowie der Einsatz wiederverwendbarer dekorativer Verpackungen.

