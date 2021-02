Diriyah E-Prix gestartet: Das erste vollelektrische Formel-E-Nachtrennen erhellt den Himmel Saudi-Arabiens

Diriyah, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die Formel E, die vollelektrische ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft, erleuchtet die Straßen von Diriyah, wenn sie zum dritten Mal in Folge in die historische Wüstenumgebung der UNESCO-Welterbestätte At-Turaif zurückkehrt. Das Nachtrennen, das am 26. Februar 2021 beginnt, soll ein spektakulärer Double-Header in der Dunkelheit werden. Es wird das erste Mal sein, dass ein Motorsportrennen versucht, hochleistungsfähige, nachhaltige und vollständig erneuerbare LED-Beleuchtungstechnologien einzusetzen

Jerry Inzerillo, CEO, Diriyah Gate Development Authority, sagte: "Die Formel E ist eine der am schnellsten wachsenden Zuschauersportarten der Welt, und Diriyah ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium im dritten Jahr in Folge Gastgeber zu sein. Dieses Jahr ist es besonders beeindruckend, da die Stadt ihr erstes rein elektrisches Nachtrennen veranstaltet und die Strecke und die spektakuläre UNESCO-Weltkulturerbestätte At-Turaif mit energieeffizienten Lösungen beleuchtet. Es wird ein beeindruckendes Spektakel sein, eines, das das Potenzial großer Sportereignisse aufzeigt, die eine ökologische Zukunft anstreben - Werte, die tief in der Vision 2030 verankert sind. Die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft verspricht eine spannende Veranstaltung zu werden und wir wünschen allen beteiligten Teams viel Glück."

Der Diriyah E-Prix findet am 26. und 27. Februar um 17:00 Uhr GMT (20:00 Uhr Ortszeit) statt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445627/Diriyah_Gate_Development_Authority.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445628/Diriyah_Gate_Development_Authority_E_Prix.jpg

Rückfragen & Kontakt:

dgda @ wcommunications.co.uk. Georgie Ince

+44 781 4385 960

dgda @ wcommunications.co.uk