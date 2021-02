"Mathew Knowles IMPACT": neue Podcast-Show mit Mathew Knowles auf iHeartRadio

Houston (ots/PRNewswire) - Der Musikmogul Mathew Knowles, der auch als Autor, Professor und Aktivist tätig ist, hat seine erste Podcast-Show auf iHeartRadio moderiert. Mathew Knowles IMPACT ist ein wöchentlich stattfindendes, einstündiges Format, in dem Dr. Knowles, seine prominenten Gäste und sowie Anrufer ihre Ansichten zu Themen wie Rassismus, Gesundheit und Wellness, Unternehmertum und Musikgeschäft austauschen. "Diese vier Themen stehen für den amerikanischen Zeitgeist von heute", so Dr. Knowles. "Ihnen allen liegen Geld und Macht zugrunde. Unser Ziel ist es, Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen und ganz ohne Sensationsmache über die Fakten zu diskutieren." Die Sendung Mathew Knowles IMPACT feierte am Montag, 22. Februar 2021 auf iHeartRadio mit dem Ehrengast Al Sharpton ihr Debüt. Am Montag, den 1. März, wird Reverend Jesse Lee Peterson, ein afroamerikanischer rechtskonservativer Republikaner, zu Gast sein.

"Das Ziel dieser Radiosendung ist es, Brücken zu bauen und Mauern einzureißen", so Dr. Knowles aus seinem Büro in Houston. Die Zielgruppe für Mathew Knowles IMPACT sind Menschen zwischen 35 und 60, gebildet und eher weiblich. Zu Gast sind Persönlichkeiten aus verschiedenen Gemeinschaften und mit unterschiedlichen Ansichten. Für zukünftige Folgen haben bereits Gäste wie Quest Love (Bandleader der Roots aus der The Tonight Show) und Stormy Simon (ehemaliger Präsident von Overstock.com) zugesagt.

Dr. Knowles ist in der Unterhaltungsbranche weithin für die Unterstützung und Förderung preisgekrönter Künstler bekannt. Als Gründer der Music World Entertainment Corporation war er ausführender Produzent von mehr als 100 mit Platin und Gold ausgezeichneten Alben in verschiedenen Genres, darunter Pop, R&B, Gospel, Tanz und Country sowie Soundtracks und Projekten zu Spezialthemen. Die Plattenverkäufe liegen weltweit bei über 450 Millionen, darunter einige der größten Namen der Musik wie Chaka Khan, Earth Wind & Fire, The O'Jays, Destiny's Child sowie seine Töchter Solange und Beyoncé, um nur einige zu nennen.

Im Bereich Film und Fernsehen war er unter anderem als ausführender Produzent des Kinohits Obsessed mit Idris Elba und Beyoncé tätig. Des Weiteren ist er Autor zahlreicher Bücher, darunter auch The DNA of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals, das auf Platz 1 der Bestsellerlisten landete. Er ist Professor (Prairie View A & M University, Universität Houston und The Art Institute), Dozent, Redner, Philanthrop und hat bereits eine Krebserkrankung überlebt.

Als Pionier für den Erfolg von Afroamerikanern in der Unternehmenswelt weiß Dr. Knowles genau, wie wichtig es ist, die Community durch Wissensaustausch zu stärken, und freut sich, für die Sendung Mathew Knowles IMPACT mit iHeartRadio, der Podcast-Plattform Nummer eins des Landes, zusammenzuarbeiten.

Mathew Knowles IMPACT finden Sie ab jetzt auf https://www.iheart.com/podcast/1119-mathew-knowles-impact-77714725/ und https://podcasts.apple.com/ge/podcast/mathew-knowles-impact/id1547696028

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mathewknowles.com .

